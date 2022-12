Tout ce qui a changé le 1er décembre !

Le dernier mois de l'année apporte son lot de changements pour les ménages français...

(Boursier.com) — Plusieurs changements de taille ont été annoncés pour les ménages français en ce mois de décembre. Chèque énergie, prime de Noël, bonus réparation... Tour d'horizon !

Versement du chèque énergie

Face à la hausse des prix de l'énergie, le gouvernement a décidé d'attribuer une aide exceptionnelle pour aider les foyers à payer leurs factures d'énergie. Son versement est prévu pour le mois de décembre. Ce chèque énergie exceptionnel, qui fait partie du bouclier tarifaire, concerne 12 millions de Français. Il est d'un montant de 200 euros pour les 20% des foyers les plus modestes, et de 100 euros pour les ménages dont le revenu fiscal de référence par unité de consommation est compris entre 10.800 et 17.400 euros... Pour les ménages se chauffant au fioul, une aide comprise entre 100 et 200 euros en fonction des revenus est également disponible depuis le 7 novembre.

Les locataires d'un logement social, rencontrant des difficultés financières liées à la hausse du coût de l'énergie, pourront bénéficier d'une aide financière distribuée par l'association Soli'AL, grâce à un financement des bailleurs sociaux et d'Action Logement, d'un montant maximum de 600 euros. Le dispositif sera mis en service à partir du 12 décembre prochain.

Une aide pour les ménages se chauffant au bois

Outre le chèque énergie et l'aide pour les ménages se chauffant au fioul, un coup de pouce sera également accordé aux foyers utilisant du bois pour se chauffer. Cette aide a été définitivement adoptée par le Parlement, vendredi dernier, lors du vote par le Sénat d'un dernier budget rectifié pour 2022.

"Le guichet ouvrira le 22 décembre", a indiqué le ministre des Comptes publics Gabriel Attal dans un entretien au 'Parisien'. "Il suffira de se connecter sur le site chequenergie.gouv.fr et de rentrer son numéro de télédéclarant et sa facture. Pourront y accéder les Français qui gagnent jusqu'à 2.260 euros pour une personne seule et jusqu'à 4.750 euros pour un couple avec deux enfants. L'aide ira de 50 à 200 euros", a-t-il détaillé.

Versement de la prime de Noël

Alors que l'inflation rogne sévèrement le budget des ménages français et à l'approche des fêtes de fin d'année, la prime de Noël, visant à aider les personnes en difficulté financière, et notamment les bénéficiaires des minimas sociaux, sera versée au mois de décembre. En 2021, elle a été versée les 15 et 16 décembre. Cette année, ce coup de pouce devrait bénéficier à 2,3 millions de Français.

Le montant de la prime est fixé par décret gouvernemental et varie en fonction de la situation de son bénéficiaire. Par exemple, une personne seule sans enfant percevra 152,45 euros, tandis qu'une personne seule avec un enfant touchera 228,67 euros. Pour un couple sans enfant, la prime est de 228,67 euros, et de 274,41 euros pour un couple avec un enfant... Pour les bénéficiaires du RSA, le versement de la prime de Noël 2022 sera effectué par la Caisse d'Allocation Familiale dont ils dépendent...

Entrée en vigueur du "bonus réparation"

A partir du 15 décembre, le bonus réparation pour les appareils électroniques et électriques entre en vigueur. Cette mesure prend la forme de forfait pouvant aller de 10 à 45 euros, en fonction du produit : 10 euros pour une machine à café, 25 euros pour un lave-linge ou encore 45 euros pour un ordinateur portable.

Lancé en phase test, ce coup de pouce vise à encourager les consommateurs à réparer leurs appareils électriques et électroniques au lieu de les remplacer. "Réparer nos objets du quotidien plutôt que de les jeter, c'est bon pour la planète, bon pour le pouvoir d'achat, bon pour l'emploi", a estimé Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires. Un fonds de 410 millions d'euros sur six ans a été créé pour financer cette aide, inscrite dans la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire et gérée par les éco-organismes agréés par l'Etat...