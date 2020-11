"TousAntiCovid" : Cédric O espère atteindre les 15 millions de téléchargements

Selon les chiffres disponibles sur l'application de traçage de contacts contre le Covid-19, 7,2 millions de personnes ont téléchargé et activé "TousAntiCovid" depuis le 2 juin.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — 15 millions de téléchargements : c'est l'objectif ambitieux fixé par le gouvernement pour "TousAntiCovid". Alors que l'application de traçage de contacts contre le Covid-19 semble être de plus en plus adoptée, le secrétaire d'Etat en charge de la Transition numérique a de nouveau appelé les Français à la télécharger. Anciennement baptisé "StopCovid", l'outil avait été mis à jour le 22 octobre dernier.

"Ce matin, nous sommes déjà plus de 7 millions à avoir activé TousAntiCovid. 500 personnes/jour sont notifiées cas contact. L'application vous protège et protège vos proches. On continue : aidez-nous à atteindre 15 millions d'activations pour réussir la sortie de confinement" d'ici un mois, a ainsi tweeté Cédric O ce mardi.

Selon les chiffres disponibles sur l'application dans la rubrique "chiffres clés", 7,2 millions de personnes ont téléchargé et activé "TousAntiCovid". Ce chiffre comprend néanmoins environ 2,6 millions de personnes qui avait installé la première mouture de l'application depuis le 2 juin. A noter également que les données de "TousAntiCovid" ne mentionnent pas le nombre de désinstallations.

Attestation de sortie intégrée

Dans le détail, 32.040 utilisateurs se sont déclarés comme des cas de Covid-19 dans l'application avec le QR code fourni avec les résultats du laboratoire et 4.794 personnes ont été notifiées par l'outil qui fonctionne grâce à la technologie Bluetooth depuis le 2 juin. Pour rappel, "TousAntiCovid" permet, comme sa grande soeur "StopCovid", d'alerter les utilisateurs qui auraient été en contact pendant 15 minutes et à moins d'un mètre d'une personne contaminée.

Ce matin, nous sommes déjà + de 7M à avoir activé #TousAntiCovid. 500 pers/jour sont notifiées cas contact. L'application vous protège et protège vos proches. On continue : aidez-nous à atteindre 15M d'activations pour réussir la sortie de confinement 👇https://t.co/eSfPlZSakl pic.twitter.com/3LHqVMXvba >— Cédric O (@cedric_o), via Twitter

Pour atteindre cet objectif des 15 millions de téléchargements, Cédric O comptes sur de nouvelles fonctionnalités. "Depuis hier soir, TousAntiCovid intègre l'attestation de sortie directement dans l'application pour vous faciliter le quotidien. Vous pouvez générer une attestation hors ligne, la conserver et mémoriser vos infos. Toutes les données restent dans votre téléphone", a indiqué le secrétaire d'Etat chargé de la Transition numérique.

QR codes à présenter en cas de contrôle

L'application est donc en mesure de générer des QR codes à présenter en cas de contrôle. "Les téléphones sous iOS sont en cours de mise à jour. La fonctionnalité sera disponible dans les heures qui viennent", avait-il également précisé.

Mardi matin, un bug technique empêchait toutefois de lire le code généré avec l'application QR-DNUM utilisée par les forces de l'ordre. Un correctif a depuis été apporté.