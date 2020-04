"Tous unis contre le virus" : premières actions sur le terrain !

(Boursier.com) — Face à l'épidémie de Covid-19, la Fondation de France, l'AP-HP et l'Institut Pasteur ont décidé, le 24 mars dernier, de mobiliser tout leur réseau et d'unir leur force au sein d'une alliance "Tous unis contre le virus".

Les trois axes d'intervention : soutenir les soignants, les chercheurs et aider les personnes les plus vulnérables. Grâce à la mobilisation de nombreux Français, les premières actions ont d'ores et déjà été mises en place sur le terrain, en complémentarité de l'action des pouvoirs publics, pour un montant de près de 3 millions d'euros.

Que ce soient les particuliers ou les entreprises, la chaîne de solidarité se mobilise : plus de 11 millions d'euros ont été collectés en une semaine. La Fondation de France, l'AP-HP et l'Institut Pasteur remercient l'ensemble des donateurs, des entreprises et des partenaires qui se sont engagés à leurs côtés.

Cet élan de solidarité a déjà permis la mise en oeuvre de nombreux projets sur le terrain dans le cadre des plusieurs axes d'intervention...

Pour les hôpitaux, la prise en charge des personnes atteintes par le Covid 19 impose d'augmenter immédiatement la capacité d'accueil des services spécialisés, et de disposer d'équipements en soins intensifs et en réanimation. Certains matériels essentiels sont d'ores et déjà financés : 3 respirateurs légers et 4 systèmes d'oxygénothérapie haut débit pour le CHU de Lyon, équipements bio-médicaux pour les CHU de Bordeaux, Reims et Lille. La Fondation de France travaille également avec l'AP-HP et d'autres CHU, notamment Nantes, Strasbourg et Marseille, pour organiser ce soutien qui représente déjà un engagement de 1,1 million d'euros.

D'autres projets se mettent en place, notamment des dispositifs d'appui psychologique aux équipes soignantes, confrontées à des problématiques éthiques et à des situations de stress aigu : par exemple, la Croix Rouge vient de bénéficier d'un soutien de 57.000 Euros pour la mise en place d'une plateforme de dialogue et de partage de bonnes pratiques avec les soignants.

La Fondation de France se mobilise également pour déployer des services de proximité afin de soutenir et aider les personnels soignants dans leur vie quotidienne : repas, transports, garde d'enfants....

Recherche médicale : 5 champs prioritaires

La lutte contre l'épidémie est avant tout un immense défi scientifique. Le soutien aux équipes de recherche porte sur les travaux menés dans les cinq domaines suivants :

- l'étude du nouveau coronavirus et de la pandémie en cours afin de limiter son expansion ;

- l'élaboration de tests permettant de détecter l'infection (détection directe et sérologie) ;

- la recherche de traitements efficaces contre le nouveau coronavirus ;

- la recherche de vaccins ;

- l'étude de l'impact de l'épidémie sur les soins et les soignants.

Appels à projets

Les fonds collectés pour soutenir les chercheurs serviront à soutenir les actions de l'ensemble des acteurs de la recherche (recherche académique et fondations privées). Ils seront utilisés en cohérence avec les différents appels à projets lancés via des financements publics (Reacting, ANR, PHRC).

La procédure de sélection répondra à l'exigence d'urgence et au souci d'éviter toute charge de travail supplémentaire pour les équipes de recherche. Enfin, un appel à projets complémentaire sera étudié, spécifiquement centré sur les domaines mal couverts ou nouveaux (par exemple l'organisation des soins avec le suivi à domicile, l'étude de l'impact de l'épidémie sur les soins et les soignants, l'impact psychologique et social du confinement, etc.).

Répondre aux besoins des personnes vulnérables

Partout en France, des personnes vulnérables voient leur fragile équilibre de vie bouleversé. Pour les aider à faire face, la Fondation de France a procédé très rapidement à l'identification des acteurs de terrain expérimentés, à l'échelle locale comme nationale, et déjà engagé 1,5 million d'euros pour lancer les premières actions. Quelques exemples :

- Pour les personnes âgées et isolées : le dispositif de conciergerie solidaire " Croix-Rouge chez vous " déployé sur l'ensemble du territoire national pour la livraison de denrées alimentaires et de médicaments, des services à domicile et petits dépannages d'urgence par l'association Lulu dans ma rue à Paris.

- Pour les femmes seules, isolées et sans ressources, victimes de violences conjugales et confinées chez elles avec leurs enfants : l'association Entraide Femmes Haut Rhin propose une aide alimentaire et de première nécessité à Huningue.

- Pour les personnes sans-abri et les migrants : des démarches de mise à l'abri et de distribution de repas, mises en place par nos partenaires à Lille, Lyon, Bordeaux, Gennevilliers ou Paris (ABEJ Solidarités, Table de Cana, Midis du Mie ou encore Baluchon, Restos du coeur...).

- Pour les personnes souffrant de handicap : "Grandir Ensemble" qui se mobilise auprès des familles d'enfants handicapés et l'Association des paralysés de France pour la création en urgence d'un dispositif d'aide globale (services à domicile, soutien psychologique, etc.). Ou encore la mise à disposition de tablettes pour des personnes atteintes de troubles psychiques et vivant en foyers de vie (Adapei du Morbihan).

- Pour les personnes atteintes de troubles psychiques : l'association Espairs met en place une ligne téléphonique de soutien animée par des "pairs aidants" afin de maintenir un contact et ainsi baisser les angoisses, une opération qui mobilise l'Observatoire du rétablissement, en partenariat avec le Centre ressource de Réhabilitation psychosociale et de remédiation cognitive et le Centre de prévention du suicide du Centre Hospitalier du Vinatier, à Lyon.