Tourisme : un premier bilan estival "remarquable" !

"Les très bons résultats de l'été sont d'autant plus marquants que les conditions n'ont pas toujours été simples", a estimé la ministre déléguée chargée du Tourisme Olivia Grégoire.

(Boursier.com) — Une saison touristique estivale "remarquable", affirme la ministre déléguée chargée du Tourisme... Malgré les incendies et l'inflation, le tourisme en France a retrouvé des couleurs, selon Olivia Grégoire qui a fait un premier bilan de la période touristique 2022, tout en saluant les "performances des acteurs du tourisme qui ont été particulièrement performants durant cet été 2022".

"Cette année 2022 a été une année exceptionnelle, et elle n'est pas terminée, après deux ans et demi plus que terne", a-t-elle annoncé lundi lors d'une conférence de presse, précisant que "35 millions de Français sont partis en vacances, soit 7 Français sur 10, contre 6 Français sur 10 l'an passé".

"Les clientèles européennes, mais aussi américaines, ont retrouvé le chemin de la France et sont revenues en force. Elles ont consommé et elles sont venues visiter l'ensemble du pays et notamment Paris", s'est félicitée la ministre.

Les dépenses des cartes bleues des Français en hausse...

Selon Atout France, 25 millions de visiteurs étrangers sont venus en France en juillet/août, représentant 15 milliards d'euros de recettes. Dans le détail, les hôtels ont bénéficié d'"une augmentation significative des prix cet été : +22,2% de RevPar [la recette moyenne par chambre, ndlr], par rapport à l'été 2019", a détaillé Olivia Grégoire, soulignant que cette recette moyenne par chambre "a augmenté dans toutes les régions du pays", avec toutefois une "hausse particulièrement significative en Île-de-France et en Provence-Alpes-Côte d'Azur".

Concernant les campings, les volumes de nuitées sur les deux premiers tiers de la saison estivale jusqu'à la mi-août sont "en progression nette par rapport à 2021 : 6% de nuitées supplémentaires", a-t-elle poursuivi. Quant aux dépenses des cartes bleues des Français, elles sont en hausse de 10% par rapport à 2019 dans les hôtels et restaurants.

Des conditions "pas toujours simples"

La ministre déléguée chargée du Tourisme rappelle par ailleurs que la SNCF "reconnaît de son côté une fréquentation record" avec 23 millions de billets vendus pour les mois de juillet et août, soit 10% de plus qu'avant la pandémie de Covid-19. "Face à l'afflux des réservations, elle a même dû augmenter son offre de trains disponible, et ça n'est pas terminé parce que les signaux concernant l'arrière-saison sont très encourageants", explique-t-elle.

Le mois de septembre enregistre en anticipation des niveaux de réservation "supérieurs par rapport à l'an passé, notamment en Île-de-France" et "des taux de réservation dans l'hôtellerie pour la rentrée 2022 qui sont en avance par rapport à la même période l'an passé, de près de 10 points au global", a-t-elle indiqué.

"Les très bons résultats de l'été sont d'autant plus marquants que les conditions n'ont pas toujours été simples ", a souligné Olivia Grégoire, qui fait notamment référence à la canicule, les incendies, l'inflation ou encore le manque de main-d'oeuvre dans l'hôtellerie-restauration...

