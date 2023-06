Tourisme : le grand retour de la clientèle internationale se confirme en France !

L'hexagone confirme son attractivité cet été aussi bien auprès des Français que des clientèles internationales...

(Boursier.com) — Mercredi 21 juin, Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Petites et moyennes entreprises, du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme, Caroline Leboucher, directrice générale d'Atout France et François de Canson, président d'ADN Tourisme, ont présenté les premières estimations de départ pour les vacances d'été. Après un été 2022 marqué par de très bons résultats et un début d'année 2023 très prometteur, la France confirme son attractivité en vue de la saison estivale, aussi bien auprès des Français que des clientèles internationales...

Alors que les tensions inflationnistes se poursuivent en France et dans le monde, 73% des Français expriment l'envie de partir cet été, dont 73% envisagent un départ en France, selon une enquête menée par 'Atout France', ADN Tourisme et 11 CRT métropolitains. 59% des Français qui envisagent de partir prévoient un long séjour, soit 4 points de plus qu'en 2022, avec une durée moyenne de séjour de 11 jours...

Effet Coupe du Monde de rugby

Les taux de réservation dans l'hôtellerie pour les mois de juin, juillet et août 2023 connaissent une progression de 3 points par rapport à la même période en 2022. Cette dynamique est notamment portée par la reprise du tourisme d'affaires, mais également par l'accueil d'événements sportifs majeurs tels que la Coupe du monde de Rugby et un événementiel dynamique et recherché par les visiteurs...

Dans l'hôtellerie de plein air, selon le Baromètre France Tourisme Observation, les professionnels enregistrent une augmentation de 5% du volume de nuitées prévisionnelles à date sur l'ensemble de la saison par rapport à la même période de 2022. La dynamique de réservation depuis le début de l'année est bonne du fait d'une forte anticipation des voyageurs, notamment internationaux avec une augmentation de 15% de nuitées enregistrées sur la saison par rapport à 2022 à la même date...

Concernant les clientèles internationales, les tendances sont tout aussi positives, dans la continuité de l'année 2022, marquée par un record de près de 58 milliards d'euros de recettes touristiques internationales générées. Sur le début de l'année 2023, les recettes internationales perçues progressent de 21% par rapport à 2019, undynamisme porté par les clientèles américaines (+75%), très dynamiques depuis la réouverture du marché en 2022, et le retour en force des Britanniques (+50%).

No1 sur long-courrier !

Les enseignements du 'Baromètre Atout France' de suivi de la demande des voyageurs internationaux confirment l'attrait de la destination France pour la saison estivale, notamment parmi les clientèles long-courrier qui placent la France en destination numéro 1 en Europe (Etats-Unis, Canada, Japon et Chine).

Si les clientèles internationales vont toujours privilégier les destinations littorales avec 57% des intentions, le tourisme urbain marque un beau rebond pour cet été avec une augmentation de 4% par rapport à 2022 pour atteindre 36% des intentions.

Concernant la clientèle chinoise plus spécifiquement, depuis le 10 juin, nous sommes passés à 50 rotations hebdomadaires avec la Chine et il est fort probable que la France commence à connaitre un retour plus que progressif de la clientèle chinoise. Selon les données, 38% des touristes chinois qui envisagent de partir à l'étranger, souhaitent privilégier un séjour en France sur les 6 prochains mois...

Plus d'éléments :