Tourisme : "la mi-avril sera un moment pivot pour la réouverture", selon Jean-Baptiste Lemoyne

Selon le secrétaire d'Etat chargé du Tourisme, la "réouverture progressive" des lieux de vie nécessitera de prendre en compte la catégorie des lieux, le protocole sanitaire, l'application TousAntiCovid avec un QR Code.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Vers une réouverture progressive des activités à partir de la mi-avril ? Selon le secrétaire d'Etat chargé du Tourisme, la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement permettait effectivement d'espérer une telle échéance. "Nous avons établi une stratégie, un planning de vaccination, par rapport aux doses de livraison, et on voit que notre stratégie fonctionne...", a-t-il assuré sur 'Public Sénat' ce mercredi.

"On évoquait la mi-avril comme étant un moment pivot où on allait pouvoir travailler un certain nombre de réouvertures d'activité. Dans tous les cas, le président et le Premier ministre nous ont demandé d'y travailler", a poursuivi Jean-Baptiste Lemoyne.

Ainsi, "la semaine prochaine, je réunirai, au cours de trois réunions, avec mon collègue Alain Griset [ministre délégué chargé des PME] et Elisabeth Borne [ministre du Travail] pour travailler à ces conditions de reprise les acteurs de l'hôtellerie, de la restauration, de l'événementiel, etc.", a-t-il annoncé...

Prendre en compte "la catégorie des lieux"

Selon le secrétaire d'Etat, une "réouverture progressive" pourra se faire en "identifiant les lieux par catégorie". "En plein air, par exemple, on sait que la diffusion du virus est moindre. Il faut travailler au regard de cela, et en commun avec les professionnels, très engagés en matière de protocole sanitaire", a-t-il détaillé...

Jean-Baptiste Lemoyne a également évoqué la prise en compte du protocole sanitaire et l'application TousAntiCovid avec un QR Code. "L'enrichissement de l'application TousAntiCovid est également une piste pour améliorer la traçabilité, notamment dans le secteur de la restauration", a-t-il estimé. La mise en place d'un QR code à scanner à l'entrée des restaurants pourrait permettre de "remonter les chaînes pour mieux lutter contre le virus tout en reprenant une vie normale", a-t-il ajouté...

La piste du passeport vaccinal écartée

En revanche, le secrétaire d'Etat chargé du Tourisme a écarté la piste du passeport vaccinal. "La réflexion est plutôt de se demander ce qui garantit qu'une personne voyage dans de bonnes conditions sanitaires. Cela peut être éventuellement le vaccin, mais ce qui reste l'élément le plus sûr c'est la production d'un test PCR négatif... C'est pourquoi nous n'avons pas besoin d'instaurer un passeport vaccinal", a-t-il estimé.

Concernant les stations de ski, qui ont subi de lourdes pertes en raison de la crise sanitaire, Jean-Baptiste Lemoyne a tenté de rassurer : "Le manque à gagner de 5 milliards revendiqué par les stations sera couvert", a-t-il souligné...