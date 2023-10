Tourisme : la location de courte durée s'envole dans l'UE

Les réservations sur Airbnb et ses concurrents continuent de battre des records...

(Boursier.com) — Près de 153 millions de nuits ont été réservées dans des locations de courte durée dans l'UE au deuxième trimestre 2023, selon Eurostat. Cela représente une augmentation de 15,8% sur des sites tels que Airbnb, Booking, Expedia Group ou TripAdvisor par rapport à la même période en 2022.

Le tourisme via ces plateformes continue donc de dépasser les niveaux d'avant la pandémie et d'établir de nouveaux records mensuels : en avril, 46,7 millions de nuits ont été passées dans ce type d'hébergements, soit un bond de 19,5% par rapport à avril 2022. En mai, ce nombre est passé à 47,6 millions de nuits (+22,6% par rapport à mai 2022) et en juin, le total était à 58,7 millions (+8,4% par rapport à juin 2022).

Au total, au premier semestre 2023, les clients ont passé environ 237 millions de nuits dans ces hébergements (+18,8% sur un an, +22,6% par rapport à 2019).

Succès pour la France

Parmi les destinations les plus populaires au premier trimestre se trouvaient la région Rhône-Alpes en France (5,2 millions de nuits), et les régions espagnoles des îles Canaries (5,0 millions) et de l'Andalousie (4,3 millions). Les régions dépendantes du tourisme hivernal, comme le Tyrol en Autriche (1,9 million), figurent également en tête de liste.

Dans le top 20, la France et l'Espagne comptaient cinq régions, l'Italie et le Portugal trois, l'Autriche deux, tandis que la Pologne et la Hongrie en avaient une chacune.