Tourisme : 2023, année de tous les records pour la France

Tous les signaux sont au vert, selon un rapport de l'Alliance France Tourisme

(Boursier.com) — Le bilan annuel est bon pour l'industrie du tourisme. C'est même "l'année de tous les records pour l'hôtellerie française", selon un rapport de l'Alliance France Tourisme et de MKG Consulting. Avec un revenu par chambre (RevPAR) en hausse de +15% par rapport à 2022 et de +25% par rapport à 2019, tous les signaux sont au vert.

Le taux d'occupation a continué son rebond (+2,5 points à près de 67%), tandis que les prix ont grimpé de +10% sur l'année par rapport à 2022 et +26,4% par rapport à 2019. "La France fait partie des bons élèves sur le marché européen. Elle avait déjà été parmi les premiers marchés à rebondir post crise, avec une amplitude importante, et est toujours dans le peloton de tête des meilleures performances de RevPAR par rapport à 2019, même si les pays qui étaient encore en retard en 2022 se sont en partie rattrapés en 2023.

Hôtels haut de gamme

Les établissements haut de gamme ont bénéficié au maximum de leur "pricing power" avec des progressions de prix moyens de +48% par rapport à 2019 et +9,6% par rapport à 2022 pour luxe, ainsi que +27,4% vs 2019 et + 9,8% vs 2022 pour le haut de gamme. Une progression qui place le luxe en surperformance avec une hausse de RevPAR de +37,8% par rapport à 2019 et +10,9% par rapport à 2022 : cette évolution souligne le très fort rebond de ce segment dont l'occupation est stable par rapport à 2022 (+0,8 point) mais encore en déficit par rapport à 2019 (-4,7 points).

Les poids lourds du secteur affichent de très belles progressions de RevPAR : +31,9% en Provence Alpes Côte d'Azur, +28,5% en Île-de-France et + 23,9% en Auvergne Rhône Alpes. Si la région Paris Île-de-France rebondit plus fort en 2023 après une reprise plus tardive, les deux autres régions affichent toutes les deux des Taux d'Occupation en hausse par rapport à 2022 (au diapason de toutes les régions) et 2019 (une performance qu'elles sont seules à accomplir).

Tous les indicateurs sont au vert sur les zones littorales, à l'exception de la Bretagne et de la Manche, qui enregistrent léger recul. "La Manche avait en effet vécu une année 2019 exceptionnelle du fait des 75 ans du Débarquement de la Seconde Guerre Mondiale", expliquent les auteurs de l'étude.

Succès des sports d'hiver

Les sports d'hiver ont toujours du succès, avec un taux d'occupation au-delà de 90% pour le marché hôtelier et de résidences des Alpes du Nord. Dans les Alpes du Sud, les performances sont également très bonnes ainsi que dans les Pyrénées. La moyenne montagne, avec des conditions d'enneigement moins favorables, affiche des performances également supérieures à 2019 et 2022 en termes de RevPAR. "Pour la suite de la saison d'hiver 2023-2024, la destination montagne reste sur une pente ascendante avec des réservations très encourageantes pour les semaines à venir", souligne l'étude.