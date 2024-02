Tour Eiffel : la grève s'enlise, troisième jour de fermeture...

Les syndicats du personnel de la tour Eiffel reprochent à la mairie de Paris de sous-estimer le coût de maintenance et des réparations du monument prévus avant les JO 2024...

(Boursier.com) — Pour le troisième jour d'affilée, les touristes se voient privés de la possibilité de visiter la tour Eiffel. Le monument restera en effet fermé ce mercredi en raison d'une grève menée par une partie du personnel, et sera probablement inaccessible jusqu'à jeudi. Mardi, les négociations ont échoué, car la demande de la CGT et Force ouvrière d'avoir un interlocuteur à la mairie, qui est l'actionnaire principal de la Societe d'Exploitation de la Tour Eiffel (Sete), n'a pas été satisfaite...

Depuis lundi, l'accès du site historique français est fermé suite à l'annonce d'une grève reconductible par les syndicats, qui dénoncent la mauvaise gestion du site. Une précédente mobilisation avait déjà entraîné la fermeture du monument le 27 décembre dernier. Cette grève intervient alors que Paris se prépare à accueillir les Jeux olympiques d'été de 2024.

Les syndicats du personnel de la tour Eiffel reprochent à la mairie de Paris, qui détient 99% du capital de la Sete, de sous-estimer le coût de maintenance et des réparations du monument prévus avant l'événement sportif, qui doit se tenir du 26 juillet au 11 août...

6 millions de visiteurs chaque année

Inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1991, la tour en fer forgé de 324 mètres de haut, construite par Gustave Eiffel à la fin du XIXe siècle, accueille environ 6 millions de visiteurs chaque année.

Au pied de l'édifice, les visiteurs retenus derrière les barrières ne cachaient pas leur déception. "C'est vraiment dommage, parce que nous ne venons que pour trois jours et que nous ne pourrons pas faire l'ascension", a regretté lundi Nelson Navarro, originaire de Norfolk, en Angleterre, cité par 'Reuters'.

"Pour garantir une qualité de visite optimale"

Vito Santos, originaire du Canada, avait prévu de revenir visiter le monument, 15 ans après sa lune de miel, pour le montrer à ses enfants. "C'est décevant [...] Nous avions prévu de venir ici très tôt pour obtenir un billet le plus tôt possible. Mais nous avons eu une surprise : la grève est là et nous ne pouvons pas faire la visite".

Interrogé par 'franceinfo' en début de semaine, Stéphane Dieu, délégué CGT des salariés de la tour Eiffel, a admis que "les visiteurs vont peut-être souffrir". "On est vraiment désolés, mais c'est pour garantir une qualité de visite optimale pour les années à venir", a-t-il justifié...