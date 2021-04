Tour Alto : les trois premières prises à bail accompagnées par CBRE

Ce sont désormais près de 6.000 m2, soit 15% des espaces de travail de la Tour Alto, qui ont été commercialisés, et devraient accueillir 450 personnes d'ici début juillet 2021.

Crédit photo © PCA-STREAM / Philippe Chiambaretta

(Boursier.com) — CBRE , leader mondial du conseil en immobilier d'entreprise, a accompagné les trois premières prises à bail au sein de la Tour Alto, livrée fin 2020 à La Défense. Bouclées en moins de trois mois, ces prises à bail de Fujitsu Technology Solutions, Mediaperformances et WMH Project "attestent de l'attrait de La Défense pour les entreprises - y compris pour ces nouveaux arrivants au sein du premier quartier d'affaires européen" commente le groupe immobilier.

Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à s'intéresser à ces tours modernes, lumineuses, agréables, qui respectent le confort individuel tout en facilitant les interactions, et qui répondent aux plus hautes exigences de qualité environnementale. La conséquence ? Paris La Défense constitue actuellement la locomotive du marché des bureaux francilien et cela devrait durer encore un bon moment explique Jérôme Lemarchand, Directeur Bureaux Ile de France Sud et Ouest de CBRE France.

Multi-location

Comme nous l'avions annoncé fin 2019 déjà dans nos analyses de marché, l'évolution vers une stratégie multi-locataires telle que celle adoptée par LaSalle Investment Management est la bonne et porte ses fruits... Nos équipes maintiennent d'ailleurs le rythme de la commercialisation d'Alto avec 3 autres candidatures en cours pour environ 5.500 m(2) supplémentaires ajoute Jérôme Lemarchand.

Fujitsu va transférer son siège social France, jusqu'à présent situé à Asnières-sur-Seine, sur environ 2.200 m2 au sein de la Tour Alto. Ce leader des technologies de l'information et de la communication va s'implanter sur deux étages de la tour.

L'agence internationale de communication événementielle WMH Project, jusqu'à présent basée près du parc des Bruyères à Courbevoie, déménage son siège social pour s'installer sur un étage complet de la Tour Alto (environ 1.600 m2).

Mediaperformances, leader français du shopper marketing vient, lui aussi, de décider de quitter son actuelle implantation dans les Hauts-de-Seine pour déménager son siège afin que ses équipes prennent possession d'un plateau de 1.600 m2 dans la Tour Alto...