Toujours plus de petits porteurs actifs à la Bourse de Paris !

Toujours plus de petits porteurs actifs à la Bourse de Paris !









Le regain d'intérêt des investisseurs particuliers pour la Bourse s'est confirmé en 2020 malgré, ou grâce à la crise du Covid-19. Près de 1,4 million de petits porteurs ont été actifs sur les actions, sans compter ETF, warrants et certificats.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La crise du coronavirus a donné l'occasion aux investisseurs particuliers de saisir des opportunités. A la Bourse de Paris, ils ont été près de 1,4 million a passer au moins un ordre d'achat ou de vente sur les actions l'année dernière, un chiffre stable par rapport à 2019, qui avait été marqué par un bond de 30% par rapport à 2018.

Parmi ce 1,4 million de petits porteurs, un peu plus de 410.000 n'avaient jamais passé d'ordre de Bourse jusqu'ici ou étaient inactifs depuis janvier 2018, selon l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) qui a publié mardi son premier tableau de bord des investisseurs particuliers, une étude appelée à être publié chaque trimestre. La première édition porte sur la période allant de janvier 2018 à décembre 2020.

Selon l'AMF, les investisseurs particuliers se sont aussi intéressés davantage aux fonds cotés (ETF) et aux produit dérivés de type certificats et warrants. Le nombre de particulier actifs sur les ETF a ainsi augmenté de 143.000 en 2018 à 175.000 en 2019 (+22%), puis à 233.000 en 2020 (+33%), soit un bond de 62% en deux ans. Pour les certificats et warrants, ils sont passés de 20.000 en 2018 à 19.000 en 2019 (-5%), puis sont montés à 29.000 en 2020 (+52%).

Activité soutenue tout au long de 2020

Ce premier tableau de bord, commente l'AMF, "permet de constater que les investisseurs particuliers sont restés actifs tout au long de l'année 2020, dans le prolongement du pic d'activité constaté au premier trimestre", au moment du premier confinement contre le coronavirus, qui avait été marqué par un brutal effondrement boursier, suivi d'une reprise rapide.

Au premier trimestre 2020, 811.000 particuliers ont passé au moins un ordre sur le trimestre, puis 725.000 au deuxième trimestre, 604.000 au 3e trimestre, et enfin, 752.000 au 4e trimestre.

A noter que le 4e trimestre 2019 avait atteint un record de 945.000 particuliers actifs en Bourse, grâce à l'engouement des Français pour l'introduction de la Française des Jeux, une opération qui avait séduit non moins de 500.000 particuliers.