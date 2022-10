TotalEnergies : rupture de stock de carburant dans plusieurs stations

"Depuis le 1er septembre, début de la baisse des prix dans les stations TotalEnergies", le groupe explique rencontrer "une affluence importante", qui est de 30% supérieure à la normale...

(Boursier.com) — Conséquence de la ristourne de 20 centimes et de la grève en cours dans certaines raffineries ? Depuis la rentrée, TotalEnergies a mis en place une remise de 20 centimes par litre sur les carburants, en plus du rabais de 30 centimes accordé par le gouvernement. Ce coup de pouce a provoqué une véritable ruée des automobilistes dans certaines régions, occasionnant alors des ruptures de stock dans plusieurs stations essence du géant pétrolier début septembre.

La situation ne semble pas d'être arrangée en ce début de mois d'octobre, alors que la carte interactive des stations du groupe révèle que plusieurs sites à travers la France restent touchés par des indisponibilités de carburants, comme c'est le cas par exemple pour les stations-essence de Vire (Calvados), de Désertines (Allier), de Tournus (Saône-et-Loire) ou encore d'Albi (Tarn).

En Île-de-France, la situation dans les stations du groupe était tout aussi compliquée samedi dernier, comme l'a rapporté 'France Bleu Paris', alors qu'elles étaient de plus en plus nombreuses à ne plus avoir ni gazole, ni essence et à attendre d'être réapprovisionnées. A Paris et le long du périphérique, 17 stations TotalEnergies sur 40 ne pouvaient plus vendre de gazole ou d'essence.

Affluence en hausse de 30%

Jeudi dernier, une station TotalEnergies à Arcueil (Val-de-Marne) n'était plus en mesure de répondre à la demande de ses clients, et une autre située à Flers (Orne) n'a pas pu se faire livrer, raconte également 'TF1', estimant que près de 100 sites sur les 3.500 que compte le géant français à travers l'Hexagone étaient touchées par ces ruptures de carburant la semaine dernière.

A 'BFMTV', le groupe explique, "depuis le 1er septembre, début de la baisse des prix dans les stations TotalEnergies", rencontrer "une affluence importante au sein de notre réseau de stations", qui est de 30% supérieure à la normale, tout en appelant à ne pas "se précipiter en station car la baisse des prix proposée dans nos stations est effective jusqu'à la fin de l'année". A noter que la ristourne actuellement opérée ne sera plus que de 10 centimes par litre de carburant à partir du 1er novembre prochain.

Moyens logistiques renforcés

"Il n'y a pas de manque de carburants car TotalEnergies a constitué des stocks et procède actuellement à des imports réguliers", a assuré la compagnie pétrolière, indiquant également que "malgré les mouvements sociaux, le réapprovisionnement de [nos] stations se poursuit dans le contexte de l'opération de baisse des prix", les livraisons n'ayant pas lieu le dimanche en raison des fermetures de dépôts. Le groupe reconnaît néanmoins avoir renforcé ses moyens logistiques afin de maintenir le réapprovisionnement du réseau pour faire face à une demande plus élevée.

Pour rappel, les salariés français de TotalEnergies étaient en grève pour demander notamment une hausse de salaires. Ce week-end, les grévistes ont reconduit samedi le mouvement dans trois des cinq raffineries françaises du groupe, à l'appel de la CGT qui souhaite inscrire le mouvement dans la durée...