TotalEnergies : Patrick Pouyanné "fatigué" de la polémique sur son salaire

"Il est certes élevé, mais comparable à mes pairs du CAC40 et bien moins élevé que celui des autres majors européens et américains", a estimé le patron de TotalEnergies.

(Boursier.com) — Patrick Pouyanné a voulu jouer la carte de la transparence... Après avoir été interpellé sur Twitter par le député Charles Fournier (EELV), qui l'accuse de refuser la discussion autour des salaires et la taxation des superprofits alors qu'il avait augmenté sa rémunération de 52% l'an passé, le patron de TotalEnergies a souhaité mardi rétablir la vérité des chiffres.

"Je suis fatigué de cette accusation de 'm'être augmenté de 52%'", a-t-il tweeté, tout en dévoilant, graphique à l'appui, "la vraie évolution" de se rémunération depuis 2017. "Elle est constante sauf 2020 car j'ai volontairement amputé mon salaire et ma part variable a normalement baissé avec les résultats de TotalEnergies", a-t-il expliqué.

Le tableau publié par Patrick Pouyanné est tiré du dernier rapport d'activité du groupe, disponible en ligne (page 239). Il est indiqué qu'en 2017, le dirigeant affichait une rémunération de 6.002.476 euros (+1%). Elle était de 5.802.972 euros en 2018 (-3%), puis 6.156.261 euros en 2019 (+6%), pour s'abaisser à 3.918.263 euros en 2020 (-36,4%). En 2021, elle connaît bien une augmentation de 51,7% pour atteindre 5.944.129 euros en 2021.

"Ce n'est pas moi qui fixe ma rémunération"

"La baisse de la rémunération versée à M. Pouyanné entre 2019 et 2020 s'explique d'une part, par la décision du Président-directeur général de baisser temporairement sa rémunération fixe de 25% à compter du 1er mai 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020 en raison du contexte économique, et d'autre part, par la forte baisse de la valorisation IFRS des actions de performance attribuées en 2020 (juste valeur unitaire de 12,40 euros en 2020, contre une juste valeur unitaire de 40,11 euros en 2019)", peut-on lire en légende.

Sa rémunération ne s'arrête pas à son salaire, comme l'avait rappelé 'franceinfo' la semaine dernière. En tant que PDG de TotalEnergies, il en reçoit également des actions. L'entreprise lui en a donné l'an dernier 20.000 de plus qu'en 2020, pour une valeur totale de 1,9 million d'euros.

"Ce n'est pas moi qui fixe ma rémunération mais le conseil d'administration de TotalEnergies qui le fixe et les actionnaires qui l'approuvent - il est certes élevé, mais comparable à mes pairs du CAC40 et bien moins élevé que celui des autres majors européens et américains", a par ailleurs rappelé le PDG du groupe pétrolier.

"A deux doigts de faire la queue aux Restos du Coeur..."

Suite à son intervention, les réactions ne se sont pas fait attendre, avec une avalanche de réponses dans la classe politique, notamment à gauche. Sur Twitter, le député insoumis François Ruffin lui a exprimé, avec ironie, "tout [son] soutien", pour avoir, en 2020, "dû survivre avec 3.918.263 euros. Soit 2.545 Smic". "Si peu quand on réussit l'exploit de ne payer aucun impôt sur les sociétés en France", a-t-il ajouté.

Cher @PPouyanne, tout mon soutien à vous qui, en 2020, avez dû survivre avec 3 918 263EUR. Soit 2545 Smic. Si peu quand on réussit l'exploit de ne payer aucun impôt sur les sociétés en France. La justice fut rétablie dès 2021. 5 944 129 EUR, le minimum pour une existence digne. https://t.co/7HBH6Jc7PG — François Ruffin (@Francois_Ruffin), via Twitter

"Sérieusement, comment peut-on confier un grand groupe comme Total à un individu pareil ? A un homme qui veut se faire plaindre pour son salaire à 5,9 millions d'euros ? Qui peut croire que, sans obligation de la puissance publique, ce type de personnage augmentera ses salariés ?", a complété le député LFI Alexis Corbière.

"A deux doigts de faire la queue aux Restos du Coeur...", a de son côté posté le porte-parole du PCF, Ian Brossat, accompagné d'un GIF représentant le poussin Caliméro. "Il va falloir redescendre sur terre", a également demandé Olivier Faure, patron du Parti socialiste.

Je crois que lui, par contre, il n'a vraiment, mais vraiment pas compris le problème. #miskine https://t.co/RS94ruG2JU — Députée Obono (@Deputee_Obono), via Twitter