TotalEnergies : les salariés démarrent une grève d'au moins trois jours

(Boursier.com) — L 'approvisionnement des stations-service bloqué ? A l'appel de la CGT, les salariés français de TotalEnergies ont entamé ce mardi un mouvement de grève en France d'au moins trois jours, pour demander notamment une hausse de salaires. Le syndicat a appelé à "frapper fort par une mobilisation massive du 27 au 29 septembre dans un mouvement reconductible au sein du Raffinage pétrochimie, et dans toutes les filiales dès le 29 septembre".

"Alors qu'une immense majorité de salariés tire la langue et voit son pouvoir d'achat se dégrader, le PDG et une poignée de ses sbires de la comex et les gros actionnaires tirent aujourd'hui profit des bénéfices faramineux de Total et se gavent sur le dos du plus grand nombre", dénoncent les syndicats dans un tract.

"Dans l'ensemble du groupe les conditions de travail continuent de se dégrader nettement, les objectifs se durcissent, la précarité augmente, des centaines d'emplois et de postes sont supprimés ou non gréés, les investissements structurants en France sont nettement insuffisants, l'entretien des sites industriels est effectué sous le prisme de la réduction des coûts reléguant la sécurité à l'arrière-plan, les risques sociaux organisationnels explosent générant un mal être endémique au travail", poursuivent-ils.

Mais pour la CGT, le groupe pétrolier "déborde de pognon", avec "15 milliards de bénéfices en 2021, plus de 18 milliards pour les six premiers mois de 2022, plus de 7 milliards de dollars de dividendes distribués en 2022". Le groupe "procèdera au rachat minimum de 8 milliards de dollars d'actions dans l'unique but de les détruire pour artificiellement faire monter les cours", souligne-t-elle également.

Dans ce contexte, les syndicats réclament une "revalorisation salariale immédiate" que la CGT chiffre à hauteur de 10%. Ils demandent également "le dégel des embauches imposé par le PDG [Patrick Pouyanné], la fin des contrats précaires, l'embauche de nos intérimaires et CDD", ainsi qu'"un plan massif d'investissement chiffré au périmètre France".

La CGT estime que des perturbations pourraient avoir leur dans l'approvisionnement des stations-service et une baisse des débits dans la production des raffineries. Les principaux sites concernés sont la bioraffinerie de La Mède (Bouches-du-Rhône), les raffineries Normandie au Havre, de Donges (Loire-Atlantique), Carling (Moselle), Feyzin (Rhône) et Oudalle (Seine-Maritime), ou encore les dépôts de carburants de Grandpuits (Seine-et-Marne), et de Flandres (Nord).