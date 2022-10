TotalEnergies : la grève devrait "s'ancrer dans le temps", selon la CGT

Thierry Defresne, secrétaire CGT du comité d'entreprise européen de TotalEnergies, dénonce "un silence radio" de la part de la direction, qui "refuse de se mettre à une table de négociation et d'entendre les revendications des salariés".

(Boursier.com) — Le mouvement de grève se poursuit chez TotalEnergies... Alors que des raffineries sont toujours bloquées, la CGT, qui demande notamment une revalorisation des salaires de 10% pour compenser l'inflation, compte bien faire durer les choses pour se faire entendre par la direction. Le secrétaire CGT du comité d'entreprise européen du géant pétrolier, Thierry Defresne, affirme ce vendredi ne pas prendre "beaucoup de risques en disant que c'est une grève qui s'ancre dans le temps".

"On n'est pas là pour embêter les gens. On est là pour montrer à Total qu'il y a un mécontentement des salariés parce qu'il n'y a pas de partage des richesses dans cette entreprise. On attend, on n'a aucun contact. Ils ne veulent pas discuter avec nous, ils restent campés sur leur position", regrette le syndicaliste sur 'RMC', tout en assurant que le mouvement est "très suivi".

Il rappelle que "pour le moment, les salariés de TotalEnergies exercent un droit tout à fait légal, qui est même constitutionnel, c'est le droit de grève". "C'est le seul moyen en France qu'on a pour manifester son mécontentement", insiste-t-il, précisant que cette grève "s'additionne aussi à celles en cours chez Exxon Mobil et Esso".

Cinq raffineries à l'arrêt

Thierry Defresne dénonce notamment "un silence radio" de la part de la direction qui, depuis le début du mouvement "refuse de se mettre à une table de négociation et d'entendre les revendications des salariés de Total". "Il n'y a aucun contact. La direction refuse de discuter sur un rattrapage de 2022. Pour l'instant, la seule chose qu'elle envisage, c'est de négocier le 15 novembre pour les salaires de 2023", ajoute-t-il.

Au total, cinq raffineries, sur les sept de France métropolitaine, sont à l'arrêt en raison de blocages décidés par des organisations syndicales qui réclament des hausses de salaires à la mesure de l'inflation. Alors que TotalEnergies recense de son côté trois raffineries touchées et assure qu'il "n'y a pas de manque de carburants", de nombreuses stations-service du groupe, notamment en Île-de-France, dans les Hauts-de-France, en Gironde ou encore dans les Bouches-du-Rhône, se trouvent pourtant en rupture de stock... L'offre de carburant était déjà sous tension suite à la mise en place, début septembre par TotalEnergies, d'une remise de 20 centimes par litre sur les carburants, en plus du rabais de 30 centimes accordé par le gouvernement.

Les stations-service de la grande distribution touchées par des ruptures

Selon 'BFMTV', les stations-service de la grande distribution et d'Esso sont également touchées par des ruptures, rappelant que les raffineries ne fournissent pas uniquement leur propre réseau de stations-essence, mais également les sites des grandes et moyennes surfaces comme Leclerc, Système U ou encore Casino.

En outre, deux raffineries d'Esso, de Port-Jérôme-Gravenchon (Seine-Maritime) et Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), sont quant à elles arrêtées depuis le 26 septembre dernier après l'échec de négociations annuelles anticipées à la demande d'organisations syndicales.