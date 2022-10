TotalEnergies : deux sites restent en grève ce jeudi

Le travail a repris à la raffinerie de La Mède (Bouches-du-Rhône) et au dépôt de Dunkerque (Nord), a précisé Eric Sellini, coordinateur CGT du groupe TotalEnergies.

(Boursier.com) — La grève semble s'essouffler... Trois semaines après le début de la mobilisation pour les salaires, seuls les salariés des raffineries de TotalEnergies à Feyzin (Rhône) et à Gonfreville (Manche) ont décidé de poursuivre leur grève, le mouvement s'arrêtant sur les autres sites, a appris 'Reuters' ce jeudi auprès de la CGT et du groupe.

De leur côté, les grévistes de trois sites - Flandres à Mardyck, près de Dunkerque (Nord), et de La Mède dans les Bouches-du-Rhône - ont suspendu leur mouvement mercredi soir, et la fin de la mobilisation avait été votée plus tôt dans la journée à la raffinerie de Donges (Loire-Atlantique), cinquième site pétrolier de TotalEnergies bloqué depuis plusieurs semaines par ce conflit social autour des salaires.

Ainsi, le travail a repris à la raffinerie de La Mède (Bouches-du-Rhône) et au dépôt de Dunkerque (Nord), a précisé à l'agence de presse Eric Sellini, coordinateur CGT du groupe TotalEnergies. "Aujourd'hui, fin de la grève à Dunkerque et La Mède. Pour l'instant, les expéditions de Feyzin et le site de Normandie restent en grève", a également confirmé un porte-parole du géant pétrolier français.

De l'essence pour les vacances de la Toussaint ?

Pour rappel, la mobilisation initiée par la CGT fin septembre a provoqué d'importantes difficultés d'approvisionnement en carburant, de nombreuses stations-service en France se sont alors souvent retrouvées à sec. Alors que les premiers départs pour les vacances de la Toussaint devraient avoir lieu vendredi soir, la situation pour les automobilistes s'améliore.

Mercredi, 20,3% des stations-service connaissaient des difficultés d'approvisionnement sur au moins un carburant (contre 24,8% mardi), avec des situations encore tendues en Bourgogne-Franche-Comté (33,1%), Île-de-France (30,5 %) et Auvergne-Rhône-Alpes (29,4%), selon les derniers chiffres communiqués par le ministère de la Transition énergétique.