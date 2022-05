TotalEnergies : des militants écologistes perturbent l'assemblée générale du groupe

Selon Greenpeace, 250 militants, brandissant des banderoles et des pancartes, ont essayé de bloquer l'accès à la salle Pleyel, à Paris, où se réunissent les actionnaires...

(Boursier.com) — Coup de chaud à l'assemblée générale de TotalEnergies... A l'appel de plusieurs organisations de défense de l'environnement, des militants ont tenté ce mercredi d'empêcher la tenue de l'assemblée générale du groupe, pour dénoncer "le danger" que représente la stratégie du géant français du gaz et du pétrole pour le climat, comme l'a annoncé Greenpeace.

Sur Twitter, l'ONG a affirmé que 250 militants, brandissant des banderoles et des pancartes, ont essayé de bloquer l'accès à la salle Pleyel, à Paris, où se réunissent les actionnaires de TotalEnergies. "Grâce au blocage des militant·es climat ce matin, les actionnaires sont restés bloqués dehors et l'AG en présentiel est annulée et reportée en visio !", assure-t-elle.

L'agence de presse 'Reuters' rapporte de son côté que l'assemblée générale a néanmoins pu commencer quasiment à l'heure prévue, quelques minutes après 10 heures.

"Des engagements concrets et immédiats de Patrick Pouyanné" réclamés

Les militants "réclament des engagements concrets et immédiats de Patrick Pouyanné, président directeur général, sur le retrait de TotalEnergies de Russie et la fin de tout nouveau projet d'énergies fossiles", a expliqué Greenpeace dans un communiqué.

Selon l'ONG, "73% des investissements et 93% de la production de TotalEnergies sont dédiés aux énergies fossiles". "Tant que la multinationale ne prendra pas des engagements sérieux sur le climat, nous bloquerons l'AG !", a-t-elle prévenu vers peu après 9 heures ce mercredi...

Acquisition de 50% de Clearway Energy Group

TotalEnergies, qui a longtemps basé son activité essentiellement sur le pétrole, se présente désormais comme "une compagnie multi-énergies" qui "inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au coeur de ses projets".

Le groupe de Patrick Pouyanné a annoncé mercredi l'acquisition de 50% de Clearway Energy Group (CEG), cinquième acteur des énergies renouvelables aux Etats-Unis. Sur Twitter, TotalEnergies a souligné que cette opération "montre que nous donnons la priorité à l'accélération de notre transformation vers une compagnie multi-énergies durable".