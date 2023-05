TotalEnergies assigne en justice Greenpeace

Le groupe pétrolier n'a pas apprécié le rapport de l'ONG sur son empreinte carbone...

(Boursier.com) — TotalEnergies a annoncé mercredi avoir assigné en justice l'ONG Greenpeace France et le cabinet Factor-X, auteurs d'un rapport qui accusait le pétrolier d'avoir sous-estimé son empreinte carbone sur l'année 2019. L'objectif de la plainte déposée le 28 avril "est que le caractère faux et trompeur des informations communiquées par Greenpeace et Factor-X soit judiciairement établi et que leur diffusion cesse", a assuré une porte-parole du groupe pétrolier français à Reuters.

TotalEnergies demande le retrait du rapport publié en novembre et qu'il ne soit plus mentionné, sous peine d'une amende de 2.000 euros par jour, en plus d'un euro symbolique de dommages et intérêts. Une procédure préliminaire doit avoir lieu le 7 septembre au tribunal de Paris pour fixer un calendrier des plaidoiries, même s'il faudra attendre des mois avant qu'un juge ne tranche sur le fonds du dossier.

Dans leur rapport, Greenpeace et Factor-X avaient accusé TotalEnergies d'avoir émis l'équivalent de quelque 1,64 milliard de tonnes de dioxyde de carbone en 2019, alors que le groupe avait déclaré publiquement avoir émis 455 millions de tonnes.

Question de principe

TotalEnergies a critiqué le rapport, pointant des "méthodologies qu'ils savaient forcément défaillantes", portant un préjudice moral à l'entreprise.

"C'est donc une question de principe et une condamnation par le tribunal n'empêchera pas Greenpeace de continuer à nous critiquer s'ils le souhaitent, mais leur rappellera que le débat public sur des enjeux aussi importants concernant une société cotée suppose de la rigueur et de la bonne foi", a déclaré une porte-parole de TotalEnergies.

Greenpeace dénonce une tentative de muselage

Greenpeace affirme que cette plainte est une tentative de museler l'ONG avant l'Assemblée générale de TotalEnergies, prévue le 26 mai, à l'heure où des actionnaires poussent le groupe à un plus grand engagement pour le climat. Des associations de défense de l'environnement ont appelé à perturber la réunion pour protester contre les projets gaziers et pétroliers de l'entreprise.

🚨 @TotalEnergies nous attaque en justice pour diffusion d'informations fausses et trompeuses sur son bilan carbone. > >Cette tentative d'intimidation ne marche pas. #OnNeSeTairaPas ? > >Quel est l'objectif de #TotalEnergies ? On vous explique. 👇🧶 [1/10] https://t.co/qUcnm1SKcS

— Greenpeace France (@greenpeacefr), via Twitter

"TotalEnergies veut entraîner Greenpeace dans une longue procédure judiciaire sur le calcul de ses émissions carbone, tenter de faire supprimer nos rapports et nous empêcher de dénoncer ses pratiques trompeuses et climaticides : si cela visait à nous décourager, c'est raté, nous sommes prêts. Nous continuerons de lever le voile sur la responsabilité de TotalEnergies dans le réchauffement climatique. Rendez-vous au tribunal", déclare Jean-François Julliard, directeur de l'ONG française.