Titres-restaurant : le plafond passera de 19 euros à 25 euros le 1er octobre

(Boursier.com) — Actuellement de 19 euros, le plafond des titres-restaurant passera à 25 euros par jour ouvré à partir du 1er octobre prochain. Ils seront valables jusqu'au 31 décembre 2023 pour l'achat de n'importe quel type de produits alimentaires.

Cette mesure avait été votée dans le projet de loi de finances avec, pour objectif de favoriser le pouvoir d'achat des Français. "C'est une bonne proposition de députés LR, socialistes et écologistes, et je la prends", avait estimé le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

Le locataire de Bercy s'était, en effet, dit prêt à le faire fin juillet alors que de nombreux députés le réclamaient dans le cadre du débat parlementaire sur le pouvoir d'achat. Toutefois, aucune date n'avait été jusqu'ici donnée...

Utilisation élargie à l'achat de tous les produits alimentaires

Depuis le 18 août, l'utilisation des titres restaurant avait été élargie à l'achat de tous les produits alimentaires, même ceux qui ne sont pas directement consommables (farine, pâtes, riz, oeufs, poisson, viande...).

Pour rappel, depuis le 1er juillet dernier, les salariés ne peuvent régler que 19 euros par jour avec leurs titres-restaurant. Par ailleurs, il n'est plus possible de les utiliser dans les restaurants les week-ends et jours fériés. Le gouvernement, qui souhaitait alors soutenir le secteur de la restauration durement frappé par la crise du Covid-19, avait décidé de relever le plafond journalier d'utilisation des titres-restaurant. Il était ainsi passé de 19 euros à 38 euros en juin 2020.

Cette mesure d'exception avait été plusieurs fois reconduite. Le retour au plafond journalier de 19 euros était d'abord prévu pour le 1er septembre 2021, puis le 28 février 2022... Mais, à chaque fois, le gouvernement avait fait le choix de faire un geste pour aider les restaurateurs, en prolongeant le plafond fixé à 38 euros...