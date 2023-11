Titre-restaurant : l'extension de son utilisation pour toutes les courses alimentaires divise

Selon la commission nationale des titres-restaurant, l'utilisation élargie des tickets-restaurant "à tout produit alimentaire conduit à la disparition progressive de la pause repas, tradition culturelle française"...

(Boursier.com) — Alors que l'Assemblée nationale se penchera jeudi sur la prolongation jusqu'en 2024 de la possibilité de régler l'ensemble de ses achats alimentaires dans les supermarchés avec des titres-restaurant, une disposition initialement prévue pour prendre fin le 1er janvier prochain, cette mesure ne fait pas l'unanimité. Comme les restaurateurs, la commission nationale des titres-restaurant (CNTR), organisme chargé de coordonner le système des titres-restaurant, s'est opposée lundi à la possibilité de continuer à payer ses courses avec des tickets-restaurant.

Dans un communiqué, le superviseur du titre-restaurant estime que "l'action positive" de ce moyen de paiement "n'est plus à souligner". Mais "son utilisation élargie à tout produit alimentaire conduit à la disparition progressive de la pause repas, tradition culturelle française", a-t-il alerté.

"Il est essentiel que l'utilisation du titre-restaurant demeure réservée à l'acquisition de repas consommés au restaurant ou de préparations alimentaires immédiatement consommables", a appelé la commission, composée de 20 membres représentant les organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives des employeurs et des salariés, des syndicats de restaurateurs et des entreprises émettrices.

"Une dégradation des conditions de travail"

"Au sein de l'entreprise, cette remise en cause de la pause repas induit une dégradation des conditions de travail, source de baisse de la productivité française et donc de dégradation de l'économie française", prévient la CNTR, qui dit comprendre l'extension de l'utilisation du titre-restaurant à tous les produits alimentaires dans le contexte de la crise économique. Mais établir "de manière pérenne cet élargissement remet en cause de manière structurelle le dispositif", a-t-elle affirmé, tout en évoquant le "risque qu'ensuite soit abolie son exonération fiscale pour le salarié et sociale pour l'employeur". "De tels exemples en Europe ont existé conduisant à l'essoufflement du dispositif", a ajouté l'organisme.

La possibilité de continuer à payer ses courses avec des tickets-restaurant, souhaitée par le gouvernement, ne passe pas non plus du côté de l'Umih (Union des métiers de l'Industrie et de l'Hôtellerie). La semaine dernière, Thierry Marx, son président confédéral, a demandé à être reçu par la Première ministre Elisabeth Borne. "Avec sa volte-face sur la prolongation de l'utilisation du titre-restaurant aux produits alimentaires, le gouvernement envoie un très mauvais signal à notre profession. Dans titre-restaurant, il y a restaurant. Ce titre doit rester une aide au déjeuner des salariés ne disposant pas de restaurant d'entreprise. Il ne doit pas devenir un titre-caddie !", a dénoncé le chef étoilé.

"Quand on sait que la grande surface a augmenté de 6% son chiffre d'affaires de tickets-restaurant, alors que ceux des restaurateurs ont été diminué de moitié, on ne peut pas être satisfait de cette mesure", a également estimé Sabine Ferrand, la présidente régionale de l'Umih en Centre Val de Loire, sur 'France Bleu'.



"L'augmentation des prix alimentaires reste très pénalisante"

Pour rappel, la réglementation prévoyait le retour des restrictions sur les produits alimentaires pouvant être achetés dans les supermarchés avec des tickets-restaurant à partir du 1er janvier 2024. Or, la ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, Olivia Grégoire, a annoncé le 14 novembre que ce changement n'aura finalement pas lieu. Le système actuel sera ainsi maintenu l'an prochain.

"Ça continuera tout au long de 2024. Rien ne changera pour les Français", a-elle assuré sur 'M6', estimant que "les bonnes idées, il faut les considérer, les prolonger, surtout quand on ne les a pas eues, puisque ce n'est pas une idée du gouvernement, c'est une bonne idée qui a été proposée par une sénatrice en 2022".

Auditionné la semaine dernière par le Sénat, le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, s'est également dit "favorable" à la prolongation du dispositif qui permet d'utiliser les titres-restaurant pour acheter des produits alimentaires. "Si l'inflation baisse fortement, et si nous sommes sortis de la crise inflationniste, néanmoins l'augmentation des prix alimentaires reste très pénalisante pour des millions de nos compatriotes. Donc je suis favorable à ce que nous prolongions au-delà du 31 décembre 2023 cette disposition", a-t-il affirmé.