TikTok va permettre aux utilisateurs d'acheter des produits directement sur l'application

TikTok va permettre aux utilisateurs d'acheter des produits directement sur l'application









La filiale du groupe chinois ByteDance va permettre aux e-commerçants présents sur Shopify de synchroniser leurs catalogues de produits pour créer des boutiques virtuelles...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Comme Instagram ou Facebook, TikTok, l'application la plus téléchargée au monde, a annoncé mardi qu'elle allait offrir la possibilité à ses utilisateurs d'acheter des produits proposés par des créateurs de contenu sur sa plateforme. Cette annonce constitue une extension du partenariat avec la solution Shopify, qui permet à des enseignes de créer leur activité de commerce en ligne.

"TikTok Shopping apportera de nouvelles fonctionnalités qui aideront les commerçants Shopify à créer un contenu organique attractif, permettant de renvoyer les consommateurs directement à leur boutique en ligne pour le paiement, et ainsi d'explorer et d'acheter facilement les produits qu'ils découvrent sur TikTok", a expliqué dans un communiqué l'application qui compte plus de 100 millions d'utilisateurs rien qu'aux Etats-Unis.

La filiale du groupe chinois ByteDance va ainsi permettre aux e-commerçants présents sur Shopify de synchroniser leurs catalogues de produits pour créer des boutiques virtuelles, mais aussi d'inclure des liens vers des produits directement dans leurs vidéos postées sur le réseau social.

"Un positionnement unique entre contenu et commerce"

L'onglet baptisé "Shopping" est pour l'heure testé auprès d'un échantillon d'e-commerçants aux Etats-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. Un groupe de marques va proposer cette option "dans les prochaines semaines", précise également TikTok, ajoutant vouloir continuer "d'explorer de nouvelles possibilités e-commerce".

"TikTok bénéficie d'un positionnement unique entre contenu et commerce", a souligné Blake Chandlee, président de l'activité entreprises chez TikTok, cité dans un communiqué publié par Shopify. "Ces nouvelles solutions vont permettre aux sociétés de toutes tailles de créer encore plus facilement un contenu attractif, qui mènera les consommateurs directement au point d'achat en ligne", a-t-il ajouté.

Selon Shopify, la personnalité de téléréalité Kylie Jenner, qui a développé une marque de cosmétiques, "Kylie Cosmetics", valorisée à plusieurs centaines de millions de dollars, fera partie des premiers utilisateurs de ce nouveau service.

Facebook et Instagram proposent déjà cette fonctionnalité

En février dernier, TikTok et Shopify avaient déjà scellé un accord qui propose aux marques présentes sur la plateforme du géant canadien du commerce en ligne de piloter des campagnes marketing aidant à la vente sur le réseau social chinois.

Pour rappel, Facebook et Instagram proposent déjà une fonctionnalité permettant aux marques de se créer une vitrine personnalisée et attrayante, pour mettre en valeur leurs produits. Mais à la différence de "TikTok Shopping", "Instagram Shop" et "Facebook Shop" permettent de régler ses achats sans être redirigé vers le site marchand...