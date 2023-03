TikTok va limiter à une heure par jour le temps de visionnage pour les plus jeunes

Ils devront entrer un mot de passe pour passer plus de 60 minutes par jour sur l'application, accusée d'être addictive, notamment chez les plus jeunes.

(Boursier.com) — TikTok va imposer automatiquement une limite de temps de visionnage de 60 minutes aux utilisateurs de moins de 18 ans, pour tenter de rendre l'application de vidéos moins addictive et faire taire les critiques concernant son impact sur les adolescents. Avec cette nouveauté, les intéressés devront saisir un mot de passe s'ils veulent regarder plus d'une heure de vidéos, a déclaré la société dans un article de blog mercredi.

Les parents, s'ils disposent d'un partage familial du compte, pourront également surveiller le temps passé sur l'application - avec une répartition de l'utilisation le jour par rapport à la nuit - et voir le nombre de fois où elle a été consultée. La limite de 60 minutes sera la valeur par défaut pour les utilisateurs de moins de 18 ans, mais pourra être retirée.

En Chine, ByteDance dispose actuellement d'un paramètre qui limite les utilisateurs de moins de 14 ans à 40 minutes de visionnage par jour et les bloque entièrement à partir de 22 heures et jusqu'à à 6 heures du matin - des restrictions plus faciles à appliquer dans ce pays où il existe des règles strictes concernant l'enregistrement du nom réel de l'utilisateur.

Situation tendue

La situation est tendue pour TikTok, propriété du groupe chinois ByteDance. L'entreprise est confrontée à une surveillance mondiale intense qui pourrait conduire à l'interdiction de l'application sur certains de ses plus grands marchés, en premier lieu aux Etats-Unis. Les législateurs et les régulateurs ont deux principales préoccupations : savoir si TikTok présente des risques pour leur sécurité nationale et savoir comment les utilisateurs, en particulier les plus jeunes, pourraient être influencés par les vidéos qu'ils regardent sur la plateforme.

Commission européenne, Parlement européen, Maison Blanche et agences fédérales aux Etats-Unis mais aussi au Canada... L'application chinoise n'est plus en odeur de sainteté. Alors que la situation politique est tendue entre Washington et Pékin, alimentée par le survol du pays d'un présumé ballon espion chinois ce mois-ci, certains élus américains voudraient une solution radicale : l'interdiction pure et simple aux Etats-Unis. Lancée en 2017, TikTok est utilisé dans le pays par 140,6 millions d'utilisateurs actifs âgés de 18 ans et plus. Dans le monde, l'application a été téléchargée plus de trois milliards de fois.