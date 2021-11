TikTok se lance dans le jeu vidéo

L'application chinoise de partage de vidéos courtes a noué un partenariat avec la société de jeux mobiles Zynga...

(Boursier.com) — Après Facebook ou encore Netflix, TikTok se lance à son tour sur le terrain des jeux vidéo... L'application chinoise de partage de vidéos courtes, qui a récemment fêté son très symbolique milliard d'utilisateurs actifs dans le monde, va lancer dans les prochaines semaines "Disco Loco 3D", un jeu mobile d'obstacles et de collecte à l'ambiance disco.

La plateforme développée par ByteDance a noué un partenariat avec la société de jeux mobiles Zynga, connue notamment pour la saga "FarmVille". "'Disco Loco 3D' est un jeu de course sans fin à un joueur où les joueurs collectent leurs propres mouvements de danse tout en défiant leurs amis et adeptes sur la plateforme de divertissement populaire", explique l'entreprise dans un communiqué publié récemment.

"Nous voyons une formidable opportunité d'atteindre de nouveaux publics à travers le monde grâce à la base d'utilisateurs massive et inégalée de TikTok. Nous sommes ravis d'annoncer 'Disco Loco 3D' comme le premier titre HTML5 à faire ses débuts sur leur plateforme d'un partenaire de studio de jeu officiel", affirme le président de la Publication chez Zynga, Bernard Kim.

Des "lives" sur le gaming

Le titre, qui se base sur de la musique, sera uniquement disponible sur TikTok, qui confirme ainsi sa volonté de se diversifier. Le réseau social s'était déjà lancé dans les jeux vidéo en début d'année, en proposant un premier titre baptisé "Garden of Good".

Plus récemment, la plateforme s'est également mise au streaming de jeux vidéo. TikTok diffuse une fois par mois un "live" où des célébrités jouent à leurs jeux vidéo favoris. Le premier rendez-vous était fixé vendredi dernier, avec l'une des stars de la série "Stranger Things".

Concurrencer Twitch ?

Comme sur Twitch, les utilisateurs de l'application chinoise peuvent interagir pendant le streaming, et même aider les joueurs : "Cette nouvelle expérience rassemble le jeu et la culture, ouvrant de nouvelles façons de jouer et de se divertir sur TikTok", explique le réseau social dans un communiqué.

Les incursions de grandes sociétés dans les jeux vidéo grandes sociétés se multiplient depuis quelques temps. Début novembre, Netflix a lancé son offre mondiale de "gaming", destinée à ses abonnés disposant d'appareils Android. En diversifiant son offre, le géant du streaming espère convaincre de nouveaux internautes de s'abonner à son service...