TikTok, qui projette d'intégrer des jeux, lance des tests au Vietnam

TikTok, qui appartient au chinois ByteDance, prévoit de déployer plus largement son programme de jeux en Asie du Sud-Est.

(Boursier.com) — TikTok a lancé une phase de tests au Vietnam dans le cadre d'un projet d'envergure qui vise à permettre aux utilisateurs de l'application de partage de vidéos de jouer à des jeux, selon l'agence de presse Reuters. En proposant des jeux, l'application, l'une des plus populaires au monde avec plus d'un milliard d'utilisateurs actifs par mois, augmenterait ses revenus publicitaires et le temps passé en ligne.

Le Vietnam est un marché attractif pour les plateformes de médias sociaux telles que TikTok, Facebook de Meta Platforms, ainsi que Youtube et Google d'Alphabet, car près de 70% de sa population ont moins de 35 ans, une jeunesse férue par ailleurs de technologie.

Un déploiement rapide

TikTok, qui appartient au chinois ByteDance, prévoit de déployer plus largement son programme de jeux en Asie du Sud-Est, selon quatre sources citées par Reuters. Deux d'entre elles ont ajouté que ce déploiement pourrait avoir lieu dès le troisième trimestre.

Un représentant de TikTok a déclaré que la société avait testé l'intégration de jeux HTML5 - une forme courante de mini-jeu - sur l'application grâce à des liens avec des développeurs de jeux tiers et des studios tels que Zynga ZNGA.O, mais n'a pas souhaité commenter les plans pour le Vietnam ou une application plus large.

Nouvelles intégrations

"Nous sommes toujours à la recherche de moyens d'enrichir notre plateforme et testons régulièrement de nouvelles fonctionnalités et intégrations qui apportent de la valeur à notre communauté", a déclaré le représentant dans une communiqué envoyé par e-mail à Reuters.