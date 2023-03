TikTok peut-il être interdit en France ?

Tandis que la menace d'une interdiction totale aux Etats-Unis gagne encore du terrain...

(Boursier.com) — La série se poursuit pour TikTok... La Grande-Bretagne a annoncé qu'elle interdisait l'application chinoise sur les téléphones professionnels de ses fonctionnaires, s'ajoutant à une liste de plus en plus longue de bannissements dans des services administratifs, que ce soit aux Etats-Unis, au Canada, en Belgique ou au niveau des services de l'Union européenne (Commission et parlement)...

Ce vendredi, la Nouvelle-Zélande leur emboîte le pas. La célèbre application de vidées sera bannie sur les téléphones pouvant accéder au réseau du parlement néo-zélandais, a annoncé vendredi un responsable gouvernemental.

Examen minutieux

TikTok fait l'objet d'un examen de plus en plus minutieux en raison des craintes que les données des utilisateurs de l'application appartenant à la société ByteDance, basée à Pékin, ne se retrouvent entre les mains du gouvernement chinois, ce qui nuirait aux intérêts des pays occidentaux en matière de sécurité.

Dans un contexte de tensions politiques avec Pékin, les Etats-Unis sont particulièrement méfiants. Un projet de loi visant à permettre au gouvernement d'interdire les produits technologiques étrangers tels que TikTok a été déposé début mars par deux sénateurs républicains. Mark Warner, président de la commission du Renseignement du Sénat, s'est dit préoccupé, sur la chaîne télévisée Fox News Sunday, par le fait que TikTok "puisse être un outil de propagande".

Vendu par ByteDance ?

Le projet de loi vise à introduire une approche systématique permettant d'interdire une technologie étrangère lorsque cela est nécessaire. Et le ton monte : selon les informations du 'Wall Street Journal', TikTok pourrait être tout simplement interdit aux Etats-Unis s'il restait dans le giron de ByteDance et Washington demande au groupe de chinois de vendre sa célèbre appli...

Les dirigeants de TikTok ont répondu qu'un changement de mains ne changerait rien et ont déclaré que 60% des actions de ByteDance sont détenues par des investisseurs mondiaux, 20% par des employés et 20% par ses fondateurs, bien que les actions des fondateurs comportent des droits de vote démesurés, comme c'est souvent le cas avec les entreprises technologiques. La société a été fondée à Pékin en 2012. Le patron, Shou Zi Chew, doit témoigner le 23 mars devant le comité américain de l'énergie et du commerce du Congrès...

La Commission européenne hausse le ton

En France, certaines voix s'élèvent aussi et s'inquiètent du haut niveau de risque que comporte l'application. Les employés de la Commission européenne se sont d'ailleurs vu dans l'obligation de supprimer l'application mobile chinoise de leurs téléphones professionnels. L'annonce a été faite le mois dernier par le commissaire européen au Marché intérieur : Thierry Breton a déclaré lors d'une conférence de presse que l'organe exécutif de l'Union Européenne était plus que jamais attentif à la cybersécurité... Mais il a refusé de fournir plus de détails sur l'existence éventuelle d'incidents impliquant TikTok.

"Afin d'accroître sa cybersécurité, le conseil d'administration de la Commission a décidé de suspendre l'utilisation de l'application TikTok sur les appareils professionnels de son personnel et sur les appareils privés de celui-ci qui sont enregistrés comme appareils mobiles auprès de l'institution", a déclaré l'exécutif européen. Cette mesure vise à "protéger la Commission contre les cybermenaces et les agissements qui pourraient être ensuite exploités à des fins de cyberattaques ciblant l'institution", a-t-il ajouté...

TikTok s'est dit déçu par cette décision, la jugeant "mal avisée et fondée sur des idées fausses fondamentales". "Nous avons contacté la Commission pour rétablir la vérité et expliquer comment nous protégeons les données des 125 millions d'utilisateurs de l'UE sur TikTok chaque mois", a déclaré un porte-parole de l'entreprise...

La pression monte en France

Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a annoncé début mars que la France réfléchissait en attendant à interdire TikTok sur les téléphones portables des fonctionnaires... Dans les ministères sensibles, à commencer par la Défense et l'Intérieur, "les téléphones professionnels des agents ne supportent pas l'installation d'applications comme TikTok". Plus largement, une commission d'enquête sénatoriale est à l'oeuvre actuellement, afin de faire toute la lumière sur l'application chinoise.

En tout début d'année, TikTok a été sanctionné par la CNIL pour sa politique peu claire pratiquée en matière de cookies avec une amende de 5 millions d'euros à la clé. Une grande première en France au titre de la protection des données personnelles qui pourrait déboucher sur d'autres initiatives plus larges cette fois...