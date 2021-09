TikTok passe la barre du milliard d'utilisateurs actifs dans le monde

"Plus d'un milliard de personnes dans le monde viennent sur TikTok chaque mois pour se divertir, apprendre, s'amuser ou découvrir quelque chose de nouveau", s'est félicité le réseau social développé par le groupe chinois ByteDance.

(Boursier.com) — Seulement quatre ans après son lancement par le groupe chinois ByteDance, TikTok a fêté lundi son très symbolique milliard d'utilisateurs actifs dans le monde. En d'autres termes, plus d'un milliard de personnes se connectent désormais à l'application très populaire, qui permet de créer et de partager de courtes vidéos, au moins une fois par mois.

"Plus d'un milliard de personnes dans le monde viennent sur TikTok chaque mois pour se divertir, apprendre, s'amuser ou découvrir quelque chose de nouveau. Nous sommes très heureux du chemin parcouru aux côtés de nos utilisateurs, des marques et bien entendu de nos créateurs", s'est félicitée la plateforme.

"TikTok fait maintenant partie de la vie quotidienne de nombreuses personnes à travers le monde et ce, grâce à la créativité et à l'authenticité de nos créateurs. Notre communauté mondiale est exceptionnelle par sa capacité à toucher et à émouvoir des millions de personnes, toutes générations confondues", a-t-elle également affirmé.

Plus de 300 millions d'utilisateurs supplémentaires depuis l'été 2020

En juillet 2020, dernière date à laquelle le réseau social avait communiqué des chiffres de fréquentation, il dénombrait 689 millions d'utilisateurs actifs. L'application vidéo, devenue particulièrement populaire durant la pandémie de Covid-19, a ainsi gagné plus de 300 millions d'utilisateurs depuis l'été 2020.

A titre de comparaison, le réseau social le plus populaire au monde, Facebook, recensait 2,9 milliards d'utilisateurs actifs en juin dernier. De son côté, YouTube comptait pas moins de 2,3 milliards d'utilisateurs mensuels en 2020.

Youtube veut concurrencer TikTok

Après Snapchat et Instagram, le service de vidéo en ligne de Google s'était d'ailleurs emparé à son tour du format de TikTok. L'été dernier, YouTube avait en effet annoncé le déploiement de sa nouvelle fonctionnalité baptisée "Shorts" dans plus de 100 pays, dont la France.

Déjà disponible en version bêta dans une poignée de pays comme l'Inde ou les Etats-Unis, la fonctionnalité "Shorts" s'inspire directement de l'application chinoise TikTok, puisqu'elle permet également de créer et publier des vidéos courtes...