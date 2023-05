TikTok interdit dans le Montana : la riposte s'organise

Des utilisateurs ont déposé un recours devant le tribunal fédéral du Montana...

(Boursier.com) — Le Montana est devenu jeudi le premier Etat américain à interdire Tiktok sur son territoire. Mais la riposte n'a pas tardé... Un groupe de créateurs de contenus et d'utilisateurs de l'application chinoise de partage de vidéos a décidé de contester l'interdiction, arguant qu'elle viole les droits du premier amendement de la Constitution américaine. Ils ont déposé un recours devant le tribunal fédéral du Montana.

Sur TikTok, qui compte 150 millions d'utilisateurs aux États-Unis, un nombre écrasant de personnes ont exprimé leur incompréhension et leur opposition à l'interdiction décidée dans cet Etat du nord-ouest des Etats-Unis. Non respect de la liberté d'expression, manque de respect pour le temps et les efforts des créateurs de contenu... Certains ont fait valoir que cette décision ne résoudrait pas non plus les problèmes de sécurité des États-Unis, car le Montana ne compte pas parmi ses habitants de personnalités importantes dont les données seraient sensibles à l'influence chinoise. Le Montana affiche une population de 1,1 million d'habitants et environ 200.000 utilisateurs de TikTok.

Peur de Pékin

TikTok fait l'objet d'un examen de plus en plus minutieux en raison des craintes que les données des utilisateurs de l'application appartenant à la société ByteDance, basée à Pékin, ne se retrouvent entre les mains du gouvernement chinois, des accusations que le groupe rejette.

Greg Gianforte, le gouverneur du Montana, a déclaré que la loi permettrait de renforcer "notre priorité commune de protéger les habitants du Montana contre la surveillance du Parti communiste chinois".

L'interdiction doit entrer en vigueur le 1er janvier 2024. TikTok pourrait se voir infliger des amendes pour chaque infraction et des amendes supplémentaires de 10.000 dollars par jour en cas de violation de l'interdiction.