TikTok : deux familles portent plainte après la mort de leurs filles

Des Américaines âgées de 8 et 9 ans ont perdu la vie en participant au "blackout challenge", un défi dangereux présent sur la plateforme de partage de vidéos courtes...

(Boursier.com) — Un défi mortel... Après le décès de leurs filles âgées de 8 et 9 ans, deux familles américaines ont indiqué avoir porté plainte contre TikTok, comme l'a rapporté 'The Guardian'. Les parents mettent en cause l'algorithme de la plateforme chinoise de partages de vidéos courtes, l'accusant d'être responsable de la mort de leurs enfants.

Arriani Jaileen Arroyo, 9 ans, vivait à Milwaukee (Wisconsin) et Lalani Erika Renee Walton, 8 ans, dans la ville de Temple (Texas). L'an dernier, sur le réseau social, les deux fillettes avaient tenté de relever le très dangereux défi baptisé "backout challenge", qui consiste à s'étrangler jusqu'à en perdre connaissance, avec ses mains, ou avec n'importe quel autre objet du quotidien...

Représentées par le Social Media Victims Law Center (SMVLC), une organisation américaine qui fournit une aide légale aux parents dont les enfants sont victimes de dépendance et d'abus sur les réseaux sociaux, les familles des victimes affirment que "l'algorithme dangereux de la plateforme a intentionnellement et à plusieurs reprises" mis en avant des vidéos du challenge dans les flux des enfants.

"Des produits qui diffusent un contenu dangereux"

Les parents estiment ainsi que leurs filles ont été incitées à participer au défi, qui a finalement coûté leur vie. "TikTok doit être tenu responsable d'avoir poussé du contenu mortel à ces deux jeunes filles", a expliqué Matthew P. Bergman, avocat fondateur de SMVLC, au quotidien britannique.

"TikTok a investi des milliards de dollars pour concevoir intentionnellement des produits qui diffusent un contenu dangereux, dont il sait qu'il est dangereux et peut entraîner la mort de ses utilisateurs", a-t-il regretté.

Plusieurs victimes

Le "blackout challenge" a fait d'autres victimes. D'autres jeunes utilisateurs de TikTok sont en effet malheureusement décédés, en effectuant ce défi qui rappelle le tristement célèbre jeu du foulard. En décembre dernier, une jeune Américaine de 10 ans est décédée après avoir voulu tester le défi qui circule sur le réseau social.

En avril 2021, Joshua Haileyesus, 12 ans, est décédé après 19 jours de coma. Le garçon avait été retrouvé inconscient par son frère jumeau au domicile familial dans le Colorado. Selon 'CBS', sa famille pense qu'il avait tenté de s'étrangler avec un lacet pour relever le défi.

L'agence de presse italienne Ansa rapportait également, en janvier 2021, qu'une fillette de 10 ans était décédée à Palerme après avoir voulu participer à ce défi. Dans un communiqué, l'Autorité pour la protection des données personnelles en Italie avait par la suite indiqué "bloquer" le réseau social chinois de manière temporaire, c'est-à-dire d'interdire d'exploiter "les données des utilisateurs dont l'âge n'a pas été établi avec une sécurité absolue".