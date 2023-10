TikTok : des sénateurs américains enquêtent sur l'arrivée de cadres de ByteDance

Ces élus redoutent une hausse de l'influence de Pékin, alors que la célèbre application est utilisée par plus de 150 millions de personnes aux Etats-Unis.

(Boursier.com) — Deux sénateurs américains ont déclaré mardi qu'ils enquêtaient sur la décision récente de TikTok d'embaucher plusieurs cadres de haut niveau de sa société mère chinoise, ByteDance. Le démocrate Richard Blumenthal et la républicaine Marsha Blackburn ont déclaré dans une lettre adressée au PDG de TikTok, Shou Zi Chew, que ces embauches remettaient en question "l'indépendance des opérations de TikTok et la sécurité des informations de ses utilisateurs américains".

Ces changements "donnent l'impression que TikTok tente de préserver l'influence de ByteDance tout en évitant les soupçons", écrivent les sénateurs. Ils réclament aussi le détail des protocoles de sécurité imposés aux employés de ByteDance qui sont transférés de Chine aux États-Unis.

Pas de problème

Pas de quoi troubler TikTok, qui a répondu se féliciter de l'opportunité de fournir aux sénateurs des informations sur ses pratiques d'embauche. "Dans une grande organisation mondiale, il n'est pas rare que des employés travaillent sur différents produits ou zones géographiques au cours de leur carrière", a déclaré un porte-parole.

TikTok est utilisé par plus de 150 millions d'Américains et fait face à des appels de législateurs américains en faveur d'une interdiction à l'échelle nationale. En cause, des inquiétudes concernant une éventuelle influence du gouvernement chinois. Mais les efforts visant à donner à l'administration Biden de nouveaux pouvoirs pour interdire TikTok sont au point mort au Congrès.

Déjà des tentatives en 2020

En 2020, l'ex-président américain Donald Trump avait cherché à interdire les nouveaux téléchargements de TikTok et d'une autre application chinoise, WeChat, propriété du groupe Tencent, mais une série de décisions de justice l'en avaient empêché.

TikTok lutte contre une interdiction de l'État du Montana qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier et une une audience est programmée le 12 octobre dans ce dossier.