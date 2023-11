"Tickets resto" : Mécontent, Thierry Marx demande à être reçu par Elisabeth Borne

La prolongation de l'utilisation des tickets restaurant pour les courses alimentaires ne passe pas du tout du côté des restaurateurs...

(Boursier.com) — La possibilité, décidée par le gouvernement, de continuer à payer ses courses avec des tickets-restaurant ne passe pas du côté de l'Umih (Union des métiers de l'Industrie et de l'Hôtellerie). Thierry Marx, son président confédéral a demandé à être reçu par la Première ministre Elisabeth Borne.

"Avec sa volte-face sur la prolongation de l'utilisation du titre-restaurant aux produits alimentaires, le gouvernement envoie un très mauvais signal à notre profession. Dans titre-restaurant, il y a restaurant. Ce titre doit rester une aide au déjeuner des salariés ne disposant pas de restaurant d'entreprise. Il ne doit pas devenir un titre-caddie !", estime Thierry Marx.

Inflation alimentaire

Les articles restant éligibles au paiement par titre-restaurant devaient être ceux directement consommables, tels que le pain, les viennoiseries, les sandwichs, les plats et les salades préparés, les fruits, les soupes, les desserts, etc. Finalement, l'utilisation des tickets-restaurant pour toutes les courses alimentaires sera prolongée en 2024.

Une décision que Bercy a justifiée par une inflation alimentaire toujours très élevée en France. "Si l'inflation baisse fortement, et si nous sommes sortis de la crise inflationniste, néanmoins l'augmentation des prix alimentaires reste très pénalisante pour des millions de nos compatriotes", a argumenté Bruno Le Maire.

L'inflation en question

"J'entends bien les voix qui s'expriment à propos de l'utilité de ce titre, en période d'inflation... L'inflation concerne tous les Français. La hausse des prix impacte aussi nos restaurateurs. Que le gouvernement conçoive un titre alimentation ou un chèque alimentaire pour lutter contre l'inflation et aider les plus défavorisés... Je demande à être reçu dans les meilleurs délais par la Première ministre pour lui faire part de notre incompréhension, notre mécontentement et notre souhait d'un retour rapide à la situation précédant la loi de 2022", répond Thierry Marx.

Le patron de l'Umih rappelle qu'en 2023, "la grande distribution a vu sa part de marché titre-restaurant augmenter de plus de 6% quand celle des restaurants diminuait de 3%... C'est un manque à gagner de 200 millions d'euros pour nos restaurateurs".