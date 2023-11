Tickets-restaurant : quels changements à partir de janvier 2024 ?

A partir du 1er janvier prochain, il ne sera plus possible de les utiliser pour payer toutes ses courses.

(Boursier.com) — Alors que 4,8 millions de travailleurs bénéficient de tickets-restaurant, sous forme de chèques ou de carte bancaire, nombreux sont ceux qui ont adopté l'habitude de les utiliser pour faire leurs courses au supermarché. Cependant, à partir du 1er janvier 2024, la réglementation évolue. Il ne sera plus autorisé de remplir son chariot avec tous types d'aliments et de régler à la caisse avec ces titres repas. En d'autres termes, de nombreux produits ne seront bientôt plus éligibles avec ce mode de paiement.

Ce changement était attendu, puisqu'il s'agit en fait d'un "retour à la normale". Pour rappel, les modalités d'utilisation des titres restaurant avaient été assouplies dans le cadre de la loi du 16 août 2022 pour la protection du pouvoir d'achat, à la suite de la pandémie de Covid-19 et de la hausse de l'inflation.

Conformément à l'article 6 de la loi pour la protection du pouvoir d'achat, il avait alors été décidé que "les titres-restaurant peuvent être utilisés pour acquitter la totalité ou une partie du prix de tout produit alimentaire, qu'il soit ou non directement consommable (viandes, féculents, produits surgelés à cuire, etc.)". La liste des aliments éligibles aux tickets-restaurant avait été élargie depuis le 1er octobre 2022. Cette dérogation prendra fin le 31 décembre 2023 et ne sera pas reconduite au-delà du 1er janvier 2024.

Les aliments nécessitant une préparation ne seront plus éligibles

Ainsi, à partir du 1er janvier, tous les produits nécessitant une préparation ne seront plus ne seront plus éligibles au paiement par titre-restaurant. Cela inclut notamment les pâtes, le riz, la viande fraîche, le poisson frais, les oeufs ou encore la farine.

Les articles éligibles au paiement par titre-restaurant seront ceux directement consommables, tels que le pain, les viennoiseries, les sandwichs, les plats et les salades préparés, les fruits, les soupes, les desserts, etc.

Le rétablissement de cette restriction sur les produits éligibles devrait être bien accueilli par le secteur de la restauration, qui avait exprimé son mécontentement face à l'assouplissement des règles en 2022. Plusieurs organisations syndicales avaient plaidé pour limiter l'utilisation des tickets-restaurant au paiement du déjeuner du salarié, redoutant qu'ils ne deviennent un moyen de paiement courant.