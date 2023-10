Tickets restaurant : "On n'a pas besoin d'encadrer les commissions", estime Edenred

Les commissions "sont très raisonnables, c'est environ 4% et ça apporte plus de 15% de chiffre d'affaires aux restaurateurs", a affirmé le directeur général France d'Edenred, Ilan Ouanounou.

(Boursier.com) — Alors que la ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme, Olivia Grégoire, a menacé de plafonner les commissions payées par les commerçants aux opérateurs, le directeur général France d'Edenred, Ilan Ouanounou, est revenu sur la question ce mardi, estimant que cette mesure "n'a aucun sens".

"D'abord, elles [les commissions] sont très raisonnables, c'est environ 4% et ça apporte plus de 15% de chiffre d'affaires aux restaurateurs. C'est 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires additionnels", a-t-il expliqué sur 'BFM Business', estimant ainsi que "c'est un peu normal que le restaurateur y contribue un petit peu".

"Le marché du ticket restaurant est un marché qui est parfaitement concurrentiel, il y a 13 émetteurs de tickets restaurant en France, dont cinq gros", a également rappelé le directeur général d'Edenred. "Donc il n'y a donc pas de raisons d'encadrer les prix dans une économie libre lorsqu'on est sur un marché parfaitement concurrentiel", a-t-il poursuivi.

"Les tickets papier sont plus chers que les tickets dématérialisés"

"Par ailleurs, la dématérialisation très naturellement va réduire les coûts pour les restaurateurs. Donc on n'a pas besoin d'encadrer ces commissions", a souligné Ilan Ouanounou, expliquant que "les tickets papier sont plus chers que les tickets dématérialisés". "Le fait de passer à la dématérialisation totale va, non seulement faire baisser la commission moyenne du restaurateur, mais en plus ça va lui éliminer des coûts à l'intérieur de son restaurant, qui sont des coûts de gestion administrative, du prix du papier, etc.", a-t-il précisé.

Interrogé sur le mécontentement des restaurateurs qui soutiennent que certains opérateurs ont aligné la commission des tickets dématérialisés sur celle des tickets papier, le directeur général France d'Edenred rejette cette accusation, en insistant sur le fait qu'en moyenne, il y a "une différence d'un point" entre les deux.

L'Autorité de la concurrence "missionnée"

Pour rappel, la ministre déléguée aux PME et au Commerce, Olivia Grégoire, a jugé lundi sur 'franceinfo' les commissions "trop élevées" et les démarches "beaucoup trop lourdes pour les restaurateurs", tout en indiquant avoir "missionné il y a plusieurs mois l'Autorité de la concurrence, pour voir si le fonctionnement du marché des tickets restaurant était équitable".

"Nous aurons les résultats dans les jours qui viennent", mais si un "dysfonctionnement du marché était prouvé, je ne prendrais pas de temps pour plafonner les commissions sur les tickets restaurant, pour que les restaurateurs ne subissent pas des commissions trop élevées", alors qu'elles sont aujourd'hui "entre 3% et 5%", a-t-elle prévenu.