Ticket-restaurant : le plafond à 38 euros sera finalement prolongé jusqu'à février

Le plafond des tickets restaurant, qui avait été doublé pour passer de 19 euros à 38 euros, devait prendre fin le 31 août prochain...

Crédit photo © edenred

(Boursier.com) — Afin d'inciter les Français en télétravail à utiliser les tickets-restaurant qu'ils avaient emmagasinés et soutenir les restaurateurs, le gouvernement avait décidé après le premier confinement, au printemps 2020, de doubler le plafond journalier des titres, qui peuvent actuellement être utilisés les dimanches et jours fériés, dans une limite quotidienne de 38 euros, contre 19 auparavant.

Alors que cette mesure devait prendre fin le 31 août prochain, elle sera finalement prolongée au-delà. Ainsi, les titres restaurant resteront utilisables dans la restauration jusqu'à 38 euros et cela jusqu'au 28 février 2022, selon les informations du 'Parisien'.

En outre, il sera toujours possible de les utiliser en semaine comme les week-ends et les jours fériés. En revanche, il n'y a pas de changement prévu dans les magasins alimentaires, où la limite est toujours fixée à 19 euros par jour.

Bilan positif

De quoi réjouir ainsi les restaurateurs qui espéraient que la mesure soit prolongée, car le bilan est très positif. "Il y a eu un réel retour, ces mesures ont tout de suite porté leurs fruits", avait indiqué, sur 'BFMTV' fin juillet, le président du collège des restaurateurs au sein de la Commission Nationale des Titres Restaurant (CNRT), Romain Vidal.

"Il y a eu un effet", avait également confirmé à l'antenne Franck Delvau, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih) Île-de-France. "On a bien vu que les salariés qui ont la chance de bénéficier de tickets-restaurant avaient des stocks très importants" après le premier confinement "et quand on a rouvert, ils les ont utilisés", avait-il expliqué.

Appel à pérenniser le plafond à 38 euros

"Il nous semble à l'Umih nécessaire de rappeler le rôle du titre restaurant dans la relance de l'activité des restaurants car il se mesure concrètement", avait de son côté estimé Hubert Jan, président branche restauration Umih.

"Utilisé par plus de 4 millions de salariés, le titre-restaurant représente 8 milliards d'euros injectés dans la consommation de proximité, soit 15% du chiffre d'affaires de la restauration commerciale. Dans certaines zones d'activité cela peut même atteindre 40 à 50% du CA", avait-il rappelé, se basant sur une étude Fidal-KPMG de 2017.