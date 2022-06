Ticket-restaurant : le plafond à 38 euros prolongé au-delà du 30 juin ?

A la fin du mois de juin, le plafond des tickets restaurant va repasser à 19 euros...

(Boursier.com) — Le gouvernement va-t-il changer d'avis ? Alors que le gouvernement souhaitait soutenir le secteur de la restauration durement frappé par la crise du Covid-19, le plafond journalier d'utilisation des titres-restaurant était passé de 19 euros à 38 euros en juin 2020, en soutien au secteur de la restauration durement frappé par la crise du Covid-19. Plusieurs fois reconduite, cette mesure va prendre fin le 30 juin prochain.

A partir de la fin du mois, le plafond des tickets restaurant va ainsi repasser à 19 euros et dans les commerces alimentaires, il ne sera plus possible de les utiliser les dimanches et jours fériés, sauf si cette indication est bien spécifiée sur le titre-restaurant.

Bercy réfléchirait néanmoins à un nouvel allongement de la mesure, selon les informations de 'BFMTV', précisant que la décision pourrait être prise après les élections législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin.

"La dernière" ?

Pour rappel, le retour au plafond journalier de 19 euros était s'abord prévu pour le 1er septembre 2021, puis le 28 février 2022... Mais, à chaque fois, le gouvernement a fait le choix de faire un geste pour aider les restaurateurs, en prolongeant le plafond fixé à 38 euros.

En février dernier, alors que le dispositif de doublement du plafond des tickets restaurants devait prendre fin, le ministère de l'Economie avait annoncé sa prolongation à fin du mois de juin, assurant dans un communiqué qu'il s'agirait de "la dernière".

La mesure a réjoui de nombreux restaurateurs qui évoquaient, lors du maintien du plafond à 38 euros l'été dernier, un bilan très positif. "Il y a eu un réel retour, ces mesures ont tout de suite porté leurs fruits", avait estimé le président du collège des restaurateurs au sein de la Commission Nationale des Titres Restaurant (CNRT), Romain Vidal. "Il y a eu un effet", avait également confirmé à l'antenne Franck Delvau, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih) Île-de-France.