Ticket-restaurant : le plafond à 38 euros ne sera pas prolongée après le 30 juin

(Boursier.com) — Le gouvernement n'aura finalement pas changé d'avis... Reconduite à plusieurs reprises depuis sa mise en place en juin 2020, l'augmentation du plafond des tickets restaurant à 38 euros ne sera pas prolongée au-delà du 30 juin, comme l'a rapporté 'BFMTV' ce vendredi.

Ainsi, au 1er juillet prochain, les salariés ne pourront donc régler que 19 euros par jour avec leurs titres-restaurant. Par ailleurs, il ne sera plus possible de les utiliser dans les restaurants les week-ends et jours fériés.

"Après discussion avec les fédérations professionnelles de la restauration et comme annoncé par le gouvernement, à partir du 1er juillet 2022, l'utilisation des tickets restaurant se fera dans les mêmes conditions qu'avant la crise sanitaire", a indiqué Bercy, qui réfléchissait début juin à un nouvel allongement de la mesure.

Une mesure plusieurs fois reconduite

Pour rappel, le gouvernement, qui souhaitait alors soutenir le secteur de la restauration durement frappé par la crise du Covid-19, avait décidé de relever le plafond journalier d'utilisation des titres-restaurant. Il était ainsi passé de 19 euros à 38 euros en juin 2020.

Cette mesure d'exception avait été plusieurs fois reconduite. Le retour au plafond journalier de 19 euros était d'abord prévu pour le 1er septembre 2021, puis le 28 février 2022... Mais, à chaque fois, le gouvernement avait fait le choix de faire un geste pour aider les restaurateurs, en prolongeant le plafond fixé à 38 euros.

En février dernier, alors que le dispositif de doublement du plafond des tickets restaurants devait prendre fin, le ministère de l'Economie avait annoncé sa prolongation à la fin du mois de juin, assurant dans un communiqué qu'il s'agirait de "la dernière"...