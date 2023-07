"Threads" : l'application concurrente de Twitter développée par Meta bientôt disponible

Disponible depuis lundi en précommande sur les magasins d'applications pour iPhone et Android aux Etats-Unis, cette nouvelle application est décrite comme "l'application de conversation au format texte d'Instagram"

(Boursier.com) — Alors qu'Elon Musk a récemment provoqué la colère des internautes après avoir décidé de limiter le nombre de publications que peuvent voir les utilisateurs de Twitter chaque jour, y compris ceux qui sont abonnés à Twitter Blue, la plateforme de microblogging va devoir faire face à l'arrivée d'un concurrent de taille. Meta prévoit en effet de lancer une application baptisée "Threads".

Disponible depuis lundi en précommande gratuite sur les magasins d'applications mobiles pour iPhone et Android aux Etats-Unis, cette nouvelle application est décrite comme "l'application de conversation au format texte d'Instagram". Comme l'indique l'App Store, elle devrait être officiellement lancée le jeudi 6 juillet.

Des photos donnent un premier aperçu de ce réseau social, développé par la maison mère de Facebook et Instagram. Comme Twitter, Threads, dont le logo semble être un arobase blanc sur fond noir, permettra d'accéder à un fil d'actualités où s'enchaînent messages textuels avec la possibilité d'ajouter photos et vidéos, des boutons "like", "commenter" et "republier".

Here's the store listing screenshots 👇🏻 pic.twitter.com/kBK9OSRhNF — Alessandro Paluzzi (@alex193a), via Twitter

"Le lieu où les communautés se rassemblent pour discuter de tout"

"Threads est le lieu où les communautés se rassemblent pour discuter de tout, qu'il s'agisse des sujets qui vous intéressent ou des tendances de demain", détaille également la description de l'application sur les magasins. Pour l'heure, Meta n'a pas répondu à une demande de commentaire de l'agence 'Reuters' sur un lancement similaire sur le Google Play Store.

Ce lancement intervient alors que Twitter a annoncé une série de restrictions sur la plateforme. Le week-end dernier, le président exécutif de Twitter, Elon Musk, qui veut lutter contre la récupération de données pour développer des modèles d'intelligence artificielle (IA) dite générative, a annoncé que les comptes non vérifiés de Twitter seront désormais limités à la lecture de 600 publications par jour, et à 6.000 par jour pour les comptes vérifiés. La limite quotidienne est de 300 pour les nouveaux comptes non vérifiés.

Twitter dans la tourmente

Par ailleurs, le réseau social, cofondé par Jack Dorsey, a annoncé lundi que l'application Tweetdeck, utilisée pour consulter et gérer un ou plusieurs comptes Twitter, ne sera plus accessible gratuitement à partir de début août.

Ces annonces ont suscité de vives réactions de la part des utilisateurs de Twitter et les experts en publicité qui estiment que cela nuirait à la nouvelle directrice générale, Linda Yaccarino, qui a pris ses fonctions le mois dernier.