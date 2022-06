The Weeknd s'associe à Binance pour la première tournée mondiale alimentée par les cryptomonnaies !

Il s'agit de la première tournée mondiale de concerts à intégrer la technologie Web 3.0 pour améliorer l'expérience des fans...

(Boursier.com) — Binance , "l'écosystème blockchain mondial à l'origine de la plus grande bourse de cryptomonnaies au monde", a annoncé être le sponsor officiel de la tournée "After Hours Till Dawn" de The Weeknd. Il s'agit de la première tournée mondiale de concerts à intégrer la technologie Web 3.0 pour améliorer l'expérience des fans...

Binance a collaboré avec HXOUSE, un centre de réflexion et un incubateur communautaire pour les entrepreneurs créatifs, pour lancer une collection NFT exclusive pour la tournée de The Weeknd, ainsi que des produits dérivés. Les talons de billets virtuels des participants peuvent également donner accès à des NFT commémoratifs qui offriront des expériences uniques aux fans.

Binance s'intéresse à la communauté, aux gens et à l'inclusion. J'ai été impressionné par l'attention qu'ils portent aux utilisateurs et par leur côté novateur , a déclaré The Weeknd. Il était parfaitement logique de travailler ensemble et j'ai hâte que les fans fassent l'expérience de la crypto dans le cadre d'une avenue créative tout en soutenant une bonne cause. Il y a tellement de possibilités avec la crypto et je pense que ce n'est que le début."

Nous sommes ravis d'être un partenaire crypto exclusif pour la tournée de The Weeknd, donnant aux fans et aux gens la possibilité d'interagir avec la crypto d'une nouvelle manière , a déclaré Yi He, cofondateur de Binance. La crypto est centrée sur la communauté et nous pensons que ce partenariat incarne cela, notamment en donnant du pouvoir aux artistes locaux à travers une plateforme grand public.

Un don de 2 millions de dollars au XO Humanitarian Fund

En tant qu'ambassadeur mondial du Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies, The Weeknd a lancé le Fonds humanitaire XO plus tôt cette année pour soutenir les opérations d'urgence vitales du PAM dans les points contentieux de la faim dans le monde. Pour marquer le lancement de la tournée, Binance fera un don de 2 millions de dollars au XO Humanitarian Fund, qui est administré par le World Food Program USA. En outre, The Weeknd et Binance créent une collection NFT spécialement conçue et 5% de ses ventes seront reversés au XO Humanitarian Fund.

La tournée "After Hours Til Dawn" de The Weeknd débutera le 8 juillet 2022. Binance.US est le sponsor officiel de la tournée de The Weeknd aux États-Unis et Binance.com pour la partie mondiale de la tournée...