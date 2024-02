The Body Shop placé en dépôt de bilan au Royaume-Uni

La chaîne britannique de produits de beauté et de cosmétiques souffre de difficultés financières depuis plusieurs années...

(Boursier.com) — The Body Shop a annoncé mardi avoir été placé en dépôt de bilan, après des années de difficultés financières. La chaîne britannique de produits de beauté et de cosmétiques, apparue en 1976 avec un seul magasin, a pourtant grandi pour devenir l'un des détaillants les plus connus du grand public britannique avec des centaines de points de vente.

Cette annonce intervient quelques semaines seulement après la reprise de la chaîne par Aurelius, une société européenne de capital-investissement spécialisée dans le rachat et le redressement d'entreprises en difficulté. Le cabinet de conseil FRP, embauché par les administrateurs pour gérer le dépôt de bilan et la restructuration des activités britanniques, a déclaré qu'il "examinerait désormais toutes les options pour trouver une voie à suivre pour l'entreprise".

Popularité

La marque avait été lancée en 1976 par la femme d'affaires Anita Roddick et son mari, s'affichant à l'époque comme l'une des premières entreprises à promouvoir un consumérisme dit éthique, en mettant en avant ses pratiques commerciales équitables et ses produits non testés sur les animaux. La marque est devenue extrêmement populaire dans les années 1980, parallèlement à sa cotation à la Bourse de Londres. The Body Shop possède des magasins dans quelque 80 pays, dont beaucoup sont exploités en franchise.

Anita Roddick et son mari ont vendu The Body Shop au géant de la beauté L'Oréal en 2006. La marque a ensuite été rachetée par l'entreprise brésilienne de cosmétiques Natura en 2017, qui l'a revendue à Aurelius à la fin de l'année dernière dans le cadre d'un accord évalué à 207 millions de livres (243 millions d'euros). The Body Shop employait environ 7.000 personnes dans le monde au moment du rachat. À l'époque, Aurelius avait exprimé son optimisme quant à sa capacité à redynamiser la marque britannique emblématique "malgré un marché de détail difficile".