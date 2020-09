Thalys sur les rails de l'énergie verte

Aujourd'hui, l'ensemble du réseau européen de Thalys est alimenté en énergie verte

(Boursier.com) — A l'occasion de la "Semaine européenne du développement durable", Thalys réitère son engagement pour une mobilité durable en soutenant les énergies renouvelables.

Depuis le 1er janvier 2020, Thalys consomme une électricité certifiée d'origine 100% verte. Pour le garantir, Thalys s'assure que l'équivalent de l'énergie consommée par son activité est approvisionné par des producteurs d'énergie renouvelable dans le réseau électrique. Ce mécanisme, prévu par l'Union Européenne, se matérialise par l'achat de garanties d'origine...

En l'occurrence, Thalys a acquis un volume de garanties d'origine équivalant à sa consommation annuelle prévue en 2020. Cette énergie certifiée correspond à la production énergétique de parcs éoliens et de panneaux photovoltaïques situés en Belgique, en France et en Allemagne, au coeur de l'activité de Thalys.

La vie en vert

Aux Pays-Bas, depuis 2017, la ligne grande vitesse utilisée par Thalys est déjà alimentée en énergie verte provenant de parcs éoliens. Ainsi aujourd'hui, l'intégralité du réseau de Thalys est désormais alimentée en électricité certifiée d'origine "100% verte".

Cette électricité verte constitue une première étape. Thalys souhaite prochainement mettre en place des contrats directs avec des producteurs d'énergie renouvelable, afin de soutenir encore davantage cette filière...

Bertrand Gosselin, CEO de Thalys., commente : "Depuis près de 25 ans, Thalys construit une alternative de déplacement douce et durable entre la Belgique, la France, les Pays-Bas et l'Allemagne. Aujourd'hui, nous voulons aller plus loin dans notre engagement en soutenant la production d'énergie renouvelable. Il démontre notre soutien à cette filière de production d'énergie dans tous les pays que nous traversons et aussi notre exigence vis-à-vis de notre engagement. Nous avons déjà divisé nos émissions de carbone par 2 en 10 ans. Chez Thalys, nous en sommes convaincus : n'attendons plus, agissons !"