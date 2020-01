Thalys baisse ses prix de manière permanente vers l'Allemagne

Cet ajustement s'explique par la réduction de la TVA en Allemagne, passée de 19% à 7% sur les billets de train longue distance...

(Boursier.com) — Dès aujourd'hui, Thalys baisse ses prix de manière permanente pour les voyages à destination et en provenance d'Allemagne... Les billets de train depuis Paris Gare du Nord vers l'Allemagne en classe "Standard Mini" sont désormais proposés à partir de 32 euros, au lieu de 35 euros.

Cet ajustement de prix s'explique par la réduction de la TVA en Allemagne, passée de 19% à 7% sur les billets de train longue distance.

Signal important

"La réduction de la TVA sur les lignes interurbaines en Allemagne est un signal important pour convaincre plus de voyageurs de préférer le train. Nous soutenons cette démarche et nous diminuons donc nos prix d'appel. Pour Thalys, cette réduction permanente marque une nouvelle étape dans la concrétisation de notre objectif : créer une offre de mobilité connectée, accessible et surtout respectueuse de l'environnement pour l'Europe", a déclaré Bertrand Gosselin, directeur général de Thalys.

Thalys assure jusqu'à 5 liaisons quotidiennes directement depuis le centre de Paris vers : Aix-la-Chapelle (2h35), Cologne (3h20), Düsseldorf (3h45), Duisburg (3h53), Essen (4h05) et Dortmund (4h41).

Scores enviables

Fort de nouvelles dessertes, du dynamisme touristique des quatre pays du Thalysland, et du succès de son low-cost Izy entre Paris et Bruxelles, Thalys a enregistré des scores enviables ces derniers mois, en particulier tout au long de la saison estivale, avec un trafic en hausse de +10%. "Ce taux de croissance à deux chiffres est un symbole fort" avait souligné Bertrand Gosselin. "C'est le fruit de notre stratégie de développement très soutenue, qui s'est traduite par plusieurs nouvelles dessertes... Mais aussi le signe d'un mouvement profond qui place le Thalysland au coeur des enjeux européens. Nos territoires, grâce à une activité culturelle particulièrement riche et un climat doux, sont de plus en plus prisés. Notre ambition est de contribuer activement à leur rayonnement tout en encourageant la découverte réciproque..."

"Carton plein"

La nouvelle liaison entre les Pays-Bas, la Belgique et Roissy-Charles de Gaulle / Marne-La-Vallée (Disneyland Paris), lancée au printemps dernier, a fait "carton plein. Du côté de "Thalys Soleil", la nouvelle connexion entre Bruxelles et Bordeaux est d'ores et déjà un succès, sans oublier la liaison vers la Méditerranée et Marseille...