Textile et habillement : l'activité devrait chuter de 17% cette année en France

Euler Hermes évoque des perturbations sans précédent des activités commerciales, manufacturières et de vente au détail, suivies d'une crise économique majeure.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Passe difficile pour le textile-habillement, très secoué lui aussi par la crise sanitaire. Le chiffre d'affaires des entreprises européennes du secteur devrait chuter de 19% cette année, selon les projections de l'assureur-crédit Euler Hermes. "Un rebond est attendu en 2021 (+15%), mais il faudra attendre au mieux 2023 pour que le secteur retrouve ses niveaux d'avant-crise", peut-on lire dans une étude dédiée au sujet.

Pire, "si le soutien budgétaire et monétaire à l'économie mondiale s'interrompt trop brusquement, et/ou si l'état d'urgence sanitaire international ne s'assouplit pas progressivement", le retour à la normale pourrait s'avérer plus long pour l'industrie. Les auteurs de cette note évoquent "des perturbations sans précédent des activités commerciales, manufacturières et de vente au détail, suivies d'une crise économique majeure".

L'Italie, qui est le plus grand fabricant en Europe, devrait être particulièrement touchée, avec une dégringolade de 22% de son activité.

Des emplois détruits

La situation est compliquée également sur le front de l'emploi. Malgré les différentes mesures de soutien apportées par les gouvernements européens, Euler Hermes estime qu'en Europe, 8% du total des emplois (soit environ 158.000 postes) et 6% du total des entreprises (soit environ 13.000 entreprises) pourraient disparaître d'ici 2021.

"La part de PME dans le total des entreprises de cette industrie est deux fois plus grande que la moyenne du secteur manufacturier au global, ce qui rend le secteur textile-habillement européen d'autant plus vulnérable", analyse Euler Hermes.

La France pas mieux lotie

En France, le secteur du textile-habillement souffre également. Le chiffre d'affaires des industriels était en recul de -20% sur la période de janvier à avril 2020 par rapport à l'année précédente. Pour cette année, l'activité devrait accuser une chute de 17%. "Un rebond du chiffre d'affaires du textile-habillement français est attendu en 2021, de +14%, mais le retour au niveau d'avant-crise ne s'opérera pas avant 2023", écrit l'assureur-crédit.