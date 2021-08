Tests de dépistage covid : la (très) lourde addition des vacances

La facture est estimée à 30 millions d'euros par jour, avec des centaines de milliers de tests PCR et antigéniques...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les tests de dépistage du covid explosent en France, depuis la généralisation du "pass sanitaire", qui impose aux non-vaccinés un test négatif de moins de 72 heures. Restaurants, bars, cinémas, salles de concerts, ou centres commerciaux de plus de 20.000 mètres carrés... Il faut désormais montrer patte blanche pour pouvoir en profiter.

Selon 'Le Parisien', l'addition de cet été sera lourde : on recense actuellement environ 320.000 tests PCR à 60 euros en moyenne et 450 000 tests antigéniques à 25 euros, soit une facture totale de près de 30 millions d'euros par jour.

Avec des dérives à la clef, certaines officines ne respectant pas les règles et profitant de cette aubaine. "On me fait remonter des informations sur des barnums qui fleurissent un peu partout sur les trottoirs de Paris, sans qu'on sache réellement qui les a déclarés. Certains lieux de passage haranguent même les passants pour dépister de façon massive, en lançant : 'Ici, c'est gratuit !'", observe Bruno Maleine, le président du conseil de l'Ordre des pharmaciens d'Île-de-France, interrogé par le quotidien...

A partir de la mi-octobre, les dépistages du Covid-19 deviendront payants, sauf sur ordonnance. Un frein financier qui selon la stratégie du gouvernement, doit pousser les Français à se faire vacciner, et qui devrait faire baisser drastiquement le nombre des tests.