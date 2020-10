Test antigénique : à quel prix ?

Très attendus car beaucoup plus rapides, ces nouveaux moyens de dépistage rapporteront 34 euros aux pharmaciens.

(Boursier.com) — Beaucoup plus rapides, moins coûteux que les RT-PCR... Les tests antigéniques seront bientôt disponibles plus largement pour le dépistage du coronavirus, et les professionnels de santé libéraux sont parvenus à un accord sur le montant de leur rémunération pour les réaliser en France.

Selon les informations des 'Echos', les pharmaciens seront payés 34 euros par test par l'Assurance maladie. "Ils devront acheter eux-mêmes les kits de prélèvement et d'analyse antigénique, dont le coût s'élève à 8 euros", précise le journal, ajoutant que leurs 22.000 officines sur le territoire sont également chargées d'approvisionner les autres soignants en ville...

46 euros pour les médecins

Les médecins (les généralistes, mais aussi tous les autres spécialistes) ont obtenu l'équivalent d'une consultation dite "complexe" à 46 euros, soit 21 euros de plus que le tarif de la consultation basique.

Concernant les infirmiers, trois tarifs ont été actés, qui se cumulent à taux plein à tout autre acte. "S'ils participent à un dépistage collectif, ce sera 18,90 euros ; en tête à tête dans le cabinet infirmier, 26,15 euros ; en cas de visite à domicile, 29,93 euros", détaillent 'Les Echos'.

Directement chez le médecin

Avec la généralisation des tests antigéniques, Olivier Véran, le ministre de la Santé, espère que "d'ici à quelques semaines une personne qui aurait de la fièvre avec des signes respiratoires puisse être testée directement chez son médecin". Les aéroports de Roissy et de Nice doivent les proposer aux voyageurs d'ici la fin du mois octobre.