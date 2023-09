Tesla : l'usine californienne poursuivie pour racisme

La Commission américaine pour l'égalité des chances en matière d'emploi (EEOC) accuse le constructeur de voitures électriques de harcèlement à caractère raciste.

(Boursier.com) — Insultes , menaces, croix gammées... Alors qu'une agence de l'Etat de Californie avait porté plainte contre Tesla, il y a un an et demi, pour discrimination raciale, la Commission américaine pour l'égalité des chances en matière d'emploi (EEOC), a indiqué jeudi avoir engagé une action en justice contre le fabricant de véhicules électriques, l'accusant de harcèlement à caractère raciste.

"Le fabricant de voitures électriques Tesla a violé la loi fédérale en tolérant le harcèlement racial généralisé et continu de ses employés noirs et en soumettant certains de ces travailleurs à des représailles pour s'être opposés au harcèlement", a expliqué l'agence fédérale américaine chargée du respect du droit du travail dans un communiqué.

Selon la plainte déposée par l'EEOC, les employés noirs des usines de fabrication de Tesla à Fremont, en Californie, ont subi, "depuis au moins 2015" et de manière régulière, "des abus raciaux, des stéréotypes omniprésents et de l'hostilité, ainsi que des épithètes telles que des variations du 'N-word' [terme devenu imprononçable par les personnes blanches aux Etats-Unis], 'singe', et 'black b*tch'".

Des graffitis sur des bureaux et d'autres équipements...

"Les insultes étaient utilisées de manière désinvolte et ouverte dans les zones très fréquentées et aux carrefours des travailleurs", détaille l'agence, ajoutant que "les employés noirs rencontraient régulièrement des graffitis, notamment des variantes du 'N-word', des croix gammées, des menaces et des noeuds coulants, sur des bureaux et d'autres équipements, dans les toilettes, dans les ascenseurs et même sur des véhicules neufs sortant de la chaîne de production".

L'enquête de l'EEOC a aussi révélé que les employés qui ont osé s'élever contre le harcèlement racial ont subi "diverses formes de représailles, y compris des licenciements, des réaffectations, des mutations, ainsi que d'autres actions défavorables en matière d'emploi".

La Californie avait déjà porté plainte

"L'action en justice intentée aujourd'hui montre clairement qu'aucune entreprise n'est au-dessus de la loi, et l'EEOC appliquera vigoureusement les protections fédérales en matière de droits civils afin de garantir que les lieux de travail américains sont exempts de harcèlement illégal et de représailles", la présidente de l'EEOC, Charlotte A. Burrows.

Pour rappel, la Californie avait déjà porté plainte contre cette même usine, en février 2022, pour discrimination raciale. "Après avoir reçu des centaines de plaintes de travailleurs, nous avons trouvé des preuves de ségrégation raciale à l'usine de Fremont", avait affirmé Kevin Kish, le directeur de la DFEH, l'agence chargée d'enquêter sur les affaires civiles.