Tesla : en pilotage automatique ?

La voiture "complètement autonome" de Tesla, mythe ou réalité ?

(Boursier.com) — Le verdict est clair : La directrice du National Transportation Safety Board (NTSB), Conseil national américain de la sécurité des transports, Jennifer Homendy, a estimé dernièrement que le constructeur de véhicules électriques Tesla devait corriger les déficiences de sécurité avant de déployer la mise à jour de son système d'aide à la conduite autonome. Pour désamorcer les critiques, Elon Musk, le patron du constructeur californien qui comptait bien prendre les constructeurs automobiles de vitesse sur le sujet crucial de la conduite autonome, a expliqué que les automobilistes allaient pouvoir bientôt demander une version améliorée de la capacité 'Full Self-Driving', qui se traduirait par une "conduite entièrement autonome".

La mise à jour doit concrètement permettre aux propriétaires de véhicules Tesla de profiter d'une conduite assistée en ville, alors que la fonctionnalité était jusqu'à présent limitée aux seules autoroutes... La patronne du NTSB a indiqué que des problèmes basiques de sécurité devaient auparavant être résolus avant une extension aux villes et autres zones rurales.

Pas si simple ?

Inquiète de la manière dont le software de Tesla est testé sur les routes, Homendy a aussi jugé "trompeuse et irresponsable" l'expression de "conduite entièrement autonome". Selon elle, l'expression aurait clairement trompé de nombreuses personnes et aurait entraîné de "mauvais usages"...

Pourtant, Tesla prévient bien les conducteurs qu'ils "doivent rester attentifs et conserver les mains sur le volant". Musk assure d'ailleurs que le groupe n'accordera l'accès à son futur système 'autonome' qu'aux clients démontrant sept jours de bon comportement au volant. Le groupe prévoit ainsi de mesurer le comportement des clients désireux d'obtenir la version améliorée du système. L'accès sera en revanche bloqué pour les conducteurs au comportement inapproprié...

Musk fait profil bas...

Face à ces critiques, Elon Musk a pris ses fans à contrepied le mois dernier en admettant sur Twitter que le système de conduite autonome (FSD) de Tesla n'était... "pas génial" (... ) "mais l'équipe Autopilot/AI se mobilise pour l'améliorer le plus rapidement possible". En réaction à ce tweet pour le moins... déroutant, le milliardaire s'est réjoui par la suite des récentes améliorations apportées au système de pilotage autonome : "Je viens de conduire sur FSD Beta 9.3 de Pasadena à LAX (ndlr : Aéroport de Los Angeles). Très amélioré !" (...) "C'est incroyable selon la plupart des normes, mais nous visons 1000% plus sûr que le conducteur humain moyen".

Sous étroite surveillance

L'agence américaine de sécurité avait déjà exhorté à plusieurs reprises les régulateurs à enquêter sur les limites du pilote automatique de Tesla et les risques potentiels pour la sécurité à la suite d'une série d'accidents impliquant la technologie développée par le groupe californien. "Le passé a montré que l'accent était mis sur l'innovation plutôt que sur la sécurité et j'espère que nous sommes à un point de retournement", a déclaré à Reuters Jennifer Homendy. Selon elle, il n'y a "aucune comparaison" à faire entre le pilote automatique de Tesla et les systèmes de pilote automatique plus rigoureux utilisés dans l'aviation par exemple qui impliquent des pilotes formés, des règles concernant la fatigue et des tests de dépistage de drogues et d'alcool.

Tesla a introduit le système de conduite semi-autonome en 2015...

Selon des documents officiels, la plupart de la dizaine d'accidents qui a eu lieu ces cinq dernières années et qui ont fait l'objet d'une enquête se sont produits après la tombée de la nuit ou dans des conditions créant une visibilité limitée. Cela soulève des questions sur les capacités du pilote automatique à réagir de façon appropriée dans des conditions de conduite difficiles, en particulier à la tombée du jour "entre chiens et loups"...

Depuis 2016, les régulateurs américains de la sécurité automobile ont envoyé pas moins de 33 équipes spéciales pour enquêter sur les accidents impliquant plusieurs décès dans lesquels des systèmes avancés d'aide à la conduite étaient pointés du doigt.

Caméras et logiciels avancés

D'autres constructeurs automobiles et entreprises de conduite autonome utilisent non seulement des caméras, mais aussi du matériel plus coûteux, notamment un radar et un lidar, dans leurs véhicules...

Se voulant rassurant, Elon Musk a expliqué qu'une Tesla avec huit caméras serait beaucoup plus sûre que les conducteurs humains. Mais, selon les experts, la technologie des caméras est affectée par l'obscurité et l'éblouissement du soleil couchant, ainsi que par des conditions météorologiques défavorables telles que de fortes pluies, de la neige et du brouillard, selon les experts.

Lors du premier accident mortel connu aux États-Unis impliquant la technologie de conduite semi-autonome de Tesla, qui s'est produit en 2016 en Floride, la société a déclaré que le conducteur et le pilote automatique n'avaient pas vu le "côté blanc d'un semi-remorque contre un ciel très éclairé". Au lieu de freiner, la Tesla est entrée en collision avec le camion... Au cours du développement d'Autopilot, des employés ou des sous-traitants de l'entreprise ont fait remonter à plusieurs reprises leurs préoccupations à Tesla à ce sujet.

La route est encore longue

Les régulateurs veulent savoir aussi comment les véhicules Tesla tentent de voir des lumières clignotantes sur les véhicules d'urgence, ou détectent la présence de camions de pompiers, d'ambulances et de voitures de police. "Tesla a été invité à produire et valider des données ainsi que leur interprétation de ces données".

Dans un dernier clip posté sur Twitter, la capacité technologique du logiciel de conduite autonome de Tesla a été vanté par Elon Musk, promettant d'autres améliorations prochaines dans les mises à jour. "Des mises à niveau du réseau neuronal à venir qui améliorent la persistance dans le temps et l'espace". La voiture autonome de Tesla a encore du chemin à parcourir avant de faire l'unanimité...