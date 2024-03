Tesla contraint de stopper sa production dans son usine allemande après un incendie

La police allemande soupçonne une action de militants écologistes opposés au projet d'agrandissement de cette "gigafactory"...

(Boursier.com) — Les déboires s'accumulent pour l'usine de Tesla en Allemagne !... Après une interruption de deux semaines le mois dernier en raison du conflit en mer Rouge, le constructeur de véhicules électriques a été contraint ce mardi de stopper sa production à Grünheide, près de Berlin, en raison d'une coupure d'électricité due à l'incendie d'un pylône, provoqué par une attaque présumée de militants écologistes dans un champ voisin...

Selon la police allemande, les pompiers s'efforçaient d'éteindre l'incendie, qui ne s'est pas propagé à l'usine elle-même. La police soupçonne une action de militants écologistes opposés au projet d'agrandissement de cette "gigafactory". Toutefois, elle n'a pas confirmé les affirmations de certains médias évoquant le déploiement d'une équipe de démineurs après la découverte sur place d'une inscription évoquant du "matériel de guerre enterré ici".

La compagnie électrique E.ON, responsable du raccordement de l'usine au réseau, a également indiqué que ses employés s'efforçaient de réparer le pylône endommagé de la ligne à haute tension, dont la mise hors service prive de courant tous les environs du site.

500.000 voitures par an

Un porte-parole du constructeur américain de de voitures électriques a confirmé l'interruption de la production et l'évacuation du site, qui a une capacité de production d'environ 500.000 voitures par an.

Tesla a pour ambition de doubler la capacité de production de l'usine afin d'atteindre un million de véhicules et l'équivalent de 100 gigawattheures de batteries par an, dans le but de consolider sa position dominante sur le marché européen des voitures électriques.

Hostilité de certains habitants

Cependant, l'usine Tesla près de Berlin se heurte à l'hostilité de certains habitants de Grüneheide, qui ont exprimé le mois dernier leur désaccord avec l'abattage d'arbres pour l'expansion du site. Des militants écologistes ont érigé des cabanes dans les arbres menacés d'abattage et occupent la partie de la forêt susceptible d'être défrichée en cas d'extension de l'usine.

Un porte-parole de Robin des Bois, l'une des organisations impliquées dans cette contestation, a dit ne pas avoir d'informations sur l'origine de l'incendie. "Nous sommes complètement surpris par cette situation", a assuré ce porte-parole.