Tesla accuse une sévère chute de ses ventes en Chine

Mais tout le marché ralentit dans le pays, et BYD aussi a souffert...

(Boursier.com) — Les ventes de Tesla depuis son usine de Shanghai se sont effondrées au plus bas depuis plus d'un an en février, alors que le pays était en pleine période de fêtes pour le Nouvel an lunaire. Le constructeur automobile américain a expédié 60.365 véhicules, selon les données préliminaires publiées lundi par l'Association chinoise des voitures de tourisme, en baisse de près de 16% d'un mois sur l'autre et de 19% sur un an...

Les ventes d'automobiles en Chine sont généralement plus faibles pendant le Nouvel An lunaire, période de l'année où des millions de personnes se déplacent pour rendre visite à leur famille et à leurs amis. Par ailleurs, la Chine souffre comme tous les autres pays dans le monde d'un ralentissement du marché.

Les expéditions de véhicules électriques et hybrides destinés aux concessionnaires devraient augmenter de 25% pour atteindre 11 millions d'unités cette année, a déclaré l'Association chinoise des véhicules de tourisme. Même si ce chiffre augmente toujours, il s'agit d'un coup de frein par rapport aux +36% de 2023 et aux +96% enregistrés en 2022.

Rivalité

Les ventes de véhicules électriques et hybrides rechargeables ont chuté de 9% le mois dernier par rapport à février 2023 à 450.000 unités, selon les dernières estimations de l'association. De nombreuses baisses de prix de la part des grands fabricants pourraient avoir incité les consommateurs à retenir leurs achats, dans l'espoir de promotions encore plus généreuses.

De son côté, Tesla a déployé un certain nombre d'incitations pour stimuler les ventes en Chine, où le constructeur subit une pression accrue de la part des rivaux locaux tels que BYD. La semaine dernière, le fabricant américain de véhicules électriques a déclaré que les clients qui achèteraient une berline Model 3 à propulsion arrière ou une modèle Y en stock pour livraison fin mars, pourraient bénéficier d'une subvention d'assurance pouvant aller jusqu'à 8.000 yuans (1.110 dollars). Le constructeur propose aussi des plans de financement préférentiel et des réductions sur certaines couleurs de peinture en option...

Le groupe d'Elon Musk n'est pas le seul à souffrir : son concurrent chinois BYD a vu ses ventes fondre sur un an en février de 37%, à un peu plus de 122.300...