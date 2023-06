TER, Intercités : Clément Beaune promet des baisses de tarifs pendant l'été

Le gouvernement promet d'aider les Français à partir en vacances, dans un contexte de forte inflation.

(Boursier.com) — "Dans les prochains jours, j'annoncerai un certain nombre de mesures tarifaires, des mesures de réduction, notamment pour l'été sur les trains Intercités", a déclaré dimanche Clément Beaune lors du "Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI".

Ces mesures viseront "tous les usagers parce que je pense qu'on a droit aux vacances même quand on a plus de 25 ans et qu'on part en famille", a ajouté le ministre des Transports, qui prône la mise en place d'un passe avec des prix "attractifs sur l'ensemble des trains".

🔴🗣? Vacances d'été : "On va annoncer des baisses de tarif sur les trains Intercités, qui viseront tous les usagers. On doit aller sur un pass attractif sur l'ensemble des trains du quotidien", annonce Clément Beaune (@CBeaune) dans #LeGrandJury. pic.twitter.com/z8VHzIxuY2

— Le Grand Jury (@LeGrandJury), via Twitter

12 millions de voyageurs chaque année

Les trains Intercités de la SNCF transportent chaque année 12 millions de voyageurs, selon le ministre. Cinq milliards d'euros investissements ont été annoncés pour rénover les matériels roulants de ces lignes, a rappelé Clément Beaune.

Les députés des quatre groupes de la Nupes ont présenté la semaine dernière des "mesures d'urgence" pour permettre à toutes les familles de partir en vacances, parmi lesquelles le TER illimité pour 29 euros tout l'été. "C'est une bonne idée d'avoir des mesures simples lisibles de billets moins chers", a répondu Clément Beaune sur RTL.