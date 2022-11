Tencent aussi prépare une vague de licenciements

Aux Etats-Unis, plusieurs employeurs du secteur des technologies, dont Meta Platforms, Intel et Twitter, ont également licencié des milliers de salariés au cours des dernières semaines.

(Boursier.com) — Le géant chinois de la technologie Tencent a entamé une nouvelle série de licenciements dans trois des six divisions commerciales du groupe, selon des sources de l'agence Reuters. Les licenciements toucheraient les activités de streaming vidéo (PCG), de jeux vidéo (IEG) et de stockage cloud (CSIG).

La société basée à Shenzhen avait déjà procédé à des suppressions de postes au début de l'année, à l'instar d'Alibaba et de plus petites entreprises technologiques chinoises comme Xiaohongshu. En août, Tencent a révélé que le nombre de ses employés était tombé à 110.715 à la fin du mois de juin, contre 116.213 en mars.

Réduction de coûts

La direction de Tencent a déclaré qu'elle se concentrait sur la réduction des coûts et qu'elle avait fermé des activités non essentielles dans certains domaines. Elle envisage également une expansion mondiale et serait en train de revoir sa stratégie de fusions et acquisitions pour se concentrer sur l'achat de participations majoritaires, principalement dans des sociétés de jeux à l'étranger, selon des informations de Reuters datant d'octobre.

Aux Etats-Unis, plusieurs employeurs du secteur des technologies, dont la société mère de Facebook, Meta Platforms, Intel et Twitter, ont également licencié des milliers de salariés au cours des dernières semaines. Amazon aussi se préparerait à licencier 10.000 personnes, selon le 'New York Times'.