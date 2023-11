Tempêtes Ciaran et Domingos : 1,3 milliard d'euros de dommages, selon les assureurs

Il s'agit de l'un des bilans financiers les plus élevés associés des tempêtes en France, selon France Assureurs...

(Boursier.com) — Arbres déracinés, pylônes renversés, voitures endommagées... Après Ciaran, qui a notamment généré des vents dépassant 200 km/h sur le département du Finistère, la France a fait face au passage de la tempête Domingos début novembre, faisant plusieurs blessés et décès, et privant plusieurs centaines de foyers français d'électricité. La Bretagne, la Normandie, le Nord-Pas-de-Calais, la Nouvelle-Aquitaine et la Corse ont particulièrement été touchés.

D'après une estimation fournie ce lundi par France Assureurs, les tempêtes Ciaran et Domingos ont occasionné quelque 1,3 milliard d'euros de dommages. Il s'agit de l'un des bilans financiers les plus élevés associés des tempêtes en France.

Dans le détail, ces intempéries ont occasionné "au total 517.000 sinistres (hors récentes inondations dans les départements du Pas-de-Calais et du Nord depuis lundi 6 novembre)", affirme la fédération dans un communiqué, précisant que "91 % de ces sinistres concernent des logements de particuliers, 5% concernent des biens professionnels, agricoles et de collectivités locales et enfin 4% concernent des automobiles".

Ciaran et Domingos en cinquième place parmi les tempêtes les plus dévastatrices

Ainsi, le coût total atteint 1,3 milliard d'euros, dont 84% concerne des habitations de particuliers, 12% des biens professionnels, agricoles et des collectivités locales, et 4% des véhicules automobiles, expliquent les les assureurs, qui disent se mobiliser "pour les accompagner et traiter au plus vite l'afflux de déclarations de sinistres".

"Je tiens à exprimer toute ma solidarité à nos concitoyens qui ont été touchés par les récentes tempêtes. Les assureurs sont pleinement engagés sur le terrain aux côtés des pouvoirs publics afin d'accompagner les sinistrés face aux conséquences de ces tempêtes", a assuré Florence Lustman, présidente de France Assureurs.

Ciaran et Domingos occupent déjà la cinquième place parmi les tempêtes les plus dévastatrices en métropole, après Lothar et Martin en 1999 (13,8 milliards d'euros), Daria, Herta et Vivian en 1990 (3,4 milliards d'euros), Klaus et Quinten en 2009 (2,6 milliards d'euros) et Xynthia en 2010 (2,0 milliards d'euros).

#FranceAssureurs adresse ses pensées et son soutien aux familles des victimes de la tempête #Ciaran. > >Les #assureurs sont pleinement mobilisés, aux côtés des autorités locales, pour venir en aide aux sinistrés. > >? Consulter notre communiqué de presse https://t.co/Q13utX1pvN

— France Assureurs (@FranceAssureurs), via Twitter